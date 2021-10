Summoners War : la finale européenne des SWC2021 se déroulera le 23 octobre !

Partager Facebook

C’est parti pour la Coupe d’Europe de Summoners War ! Alors que la Coupe d’Amériques et la Coupe Asie-Pacifique ont rendu leur verdict, le SWC2021 s’arrête sur le Vieux Continent pour un tournoi d’exception qui réunit les meilleurs invocateurs d’Europe. Le 23 octobre prochain, à partir de 14 heures, ces huit champions s’affronteront dans le cadre de la Coupe d’Europe pour gagner l’une des deux places qualificatives pour la grande finale mondiale. Tous les matchs seront retransmis en direct sur Twitch et YouTube !

Les 8 qualifiés pour cette finale continentale sont Viilypytty, Pinkroid, Ismoo, Livert, Obabo, Sheiishizo et les français Rosith et Chene. Les 2 meilleurs invocateurs de cette Coupe d’Europe rejoindront les 6 finalistes – 2 américains et 4 asiatiques – déjà qualifiés pour la grande finale mondiale, qui se tiendra le 13 novembre. Le gagnant de l’année dernière, Viilypytty, aura fort à faire pour défendre son bien et devenir le premier européen à conserver son titre. Les quatre premiers seront récompensés, avec 10 000 euros promis au gagnant, 5000 au second et 2500 pour les joueurs placés aux 3ème et 4ème places.

Le tirage au sort des quarts de finale de cette Coupe d’Europe a déjà été effectué. Il est disponible en vidéo :

Le tournoi se tient cette année exclusivement en ligne pour assurer la sécurité sanitaire des joueurs et du public. Tous les matchs sont retransmis sur la chaîne YouTube officielle eSport de Summoners War, ainsi que sur Twitch. Des professionnels chevronnés commentent les rencontres en direct dans plusieurs langues, dont le français.

Le Championnat de l’Arène World Summoners War, qui se tient tous les ans depuis 2017, fédère chaque année une communauté toujours plus importante et investie. Toutes les informations sur le programme de ce SWC2021 sont disponibles sur le site officiel du SWC.