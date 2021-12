Summoners War: Lost Centuria lance sa saison 8 !

Partager Facebook

Summoners War: Lost Centuria s’offre une grosse mise à jour pour le lancement de sa saison 8, avec beaucoup de récompenses pour les nouveaux joueurs, des cadeaux pour ceux qui font leur retour et un nouveau mode coopératif !

Le nouveau mode Combat de coopération invite deux joueurs à collaborer pour vaincre un boss spécifique. Chaque semaine, à partir de samedi à 1 heure du matin et pendant 48 heures, n’importe quel invocateur peut participer au combat de coopération en compagnie d’un ami, d’un membre d’alliance ou même d’un joueur aléatoire.

En combat de coopération, le puissant boss d’attribut Vent ‘Lagmaron’ fait son apparition pour affronter deux invocateurs pendant une durée déterminée. Les joueurs doivent optimiser leur coopération en vue de le vaincre, notamment en s’entraidant lors des situations les plus critiques. Des rétributions diverses sont remises aux participants en fonction des dégâts infligés au boss, tandis que des récompenses supplémentaires seront également offertes en fonction du classement hebdomadaire du duo.

Lost Centuria a également mis en place deux nouveaux systèmes d’invocation qui facilitent l’amélioration des monstres. D’abord, les cartes qui atteignent le niveau maximum peuvent être converties en essences de l’éternité, échangeables contre des monstres héroïques et légendaires. Ensuite, le système d’invocation antique sélectif permet aux joueurs d’obtenir plus facilement les monstres qu’ils courtisent. De plus, les récompenses ont été considérablement améliorées pour aider les nouveaux joueurs, leur permettant d’obtenir jusqu’à 200 livres mystiques.

L’événement de pointage de célébration de la fin d’année a été organisé pour que les joueurs qui font leur retour dans le jeu profitent de meilleures récompenses. Une boutique d’insigne d’honneur a également été ajoutée, pour permettre aux joueurs de récupérer davantage de récompenses à la fin de chaque saison.

Cerise sur la bûche de Noël, les métamorphoses d’Eleanor, Racuni et Sophia, qui font partie des monstres les plus populaires du jeu, font aussi leur apparition avec cette mise à jour. Basé sur la licence de Summoners War, Lost Centuria est un jeu de stratégie en temps réel caractérisé par ses combats palpitants avec des decks composés de divers monstres. Com2uS continue de rendre le jeu encore plus fun en y ajoutant de nouveaux contenus, via des mises à jour régulières depuis son lancement.

Toutes les informations relatives à la mise à jour et au jeu sont disponibles sur le site officiel de Summoners War: Lost Centuria.