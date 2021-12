13 Sentinels: Aegis Rim arrive sur Nintendo Switch !

Partager Facebook

13 Sentinels: Aegis Rim, le jeu du studio Vanillaware acclamé par la critique, a été annoncé sur Nintendo Switch pour le 12 avril 2022.



À propos de 13 Sentinels: Aegis Rim :



Vanillaware, le studio derrière Odin Sphere et Dragon’s Crown, a créé une incroyable épopée mystérieuse, empreinte de science-fiction et mêlant treize histoires connectées les unes aux autres. Le jeu a également été nommé dans la catégorie « Best Narrative » aux Game Awards 2020.



Faites éclater la vérité et plongez dans une aventure en 2D bénéficiant d’un style graphique unique et de magnifiques décors. Affrontez des kaiju dans des combats en vue du dessus. Personnalisez vos Sentinels grâce à un arsenal d’armures et d’armes et combattez pour défendre l’humanité !