Summoners War: Lost Centuria : mode compétition amicale et nouveaux monstres

Com2uS poursuit le développement esportif de son jeu de rôle Summoners War : Lost Centuria avec l’arrivée d’un nouveau mode entièrement paramétrable qui permet à tous les joueurs d’organiser leurs propres tournois personnalisés.

Le mode « Compétition amicale » est le premier contenu compétitif customisable du jeu : il permet aux joueurs d’organiser leur propre compétition et de s’amuser avec d’autres invocateurs venus du monde entier. Comme le mode de compétition, le nombre de participants ou encore la condition du niveau des monstres avant de partager sa compétition sur le chat. L’organisateur peut créer des matchs et y assister, mais également mettre fin à la compétition lorsqu’il le souhaite via la fonction dans les paramètres.

Avec son cocktail explosif de stratégie et d’action, Lost Centuria est une terre d’accueil idéale pour les joueurs les plus compétitifs. Com2uS va lancer son titre dans le grand bain de l’eSport avec sa première compétition mondiale, le « World Showdown », qui se tiendra le 8 août prochain. Avec l’arrivée du mode Compétition amicale, Com2uS oriente encore un peu plus son RPG vers l’eSport en offrant l’opportunité à tous les joueurs d’organiser des compétitions selon leurs propres termes. Celles-ci pourront également être observées sous toutes les coutures grâce au mode spectateur.

Enfin, deux nouveaux monstres font leur apparition dans cette mise à jour. Scarab est une créature héroïque d’attribut Feu, et le tout premier monstre original de Lost Centuria. Spécialisé dans la Défense, il peut s’attribuer un effet d’Augmentation de la DEF, ainsi qu’un effet de Fortification qui consiste à infliger des dégâts continus à l’attaquant, tout en récupérant continuellement des points de vie. Belladeon, l’Inugami de lumière, est l’un des monstres les plus appréciés de Summoners War: Sky Arena qui signe son arrivée dans Lost Centuria. C’est un monstre rare d’attribut lumière capable de soigner continuellement tous ses alliés. Avec ces deux nouvelles arrivées, Summoners War: Lost Centuria alimente encore un peu plus sa grande variété de monstres, tout en permettant aux joueurs de profiter de nouveaux styles de jeu.

Toutes les informations sur Summoners War: Lost Centuria sont disponibles sur Instagram, Facebook et YouTube.