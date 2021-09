Tales of Arise se dévoile avant sa sortie le 10 septembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Dans cette nouvelle bande-annonce résumant le gameplay de Tales of Arise, les joueurs peuvent découvrir quelle aventure les attend à la sortie du jeu Tales of Arise, le 10 septembre sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.

La démo du jeu est toujours disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S. Elle permettra aux joueurs d’échanger la poupée de Hootle détendue contre un bonus pour le jeu dès sa sortie.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.