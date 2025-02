Excessif, créatif et complètement crétin : GORN 2 fracasse des crânes en VR

Partager Facebook

Double dose d’hémoglobine avec GORN 2, la suite du bac à sable le plus délirant de toute la scène VR : un nouveau studio, Cortopia, est à la baguette aux côtés des créateurs originels de la série de Free Lives. Cette simulation de gladiateurs s’annonce toujours plus excessive, sanguinolente et créative !

GORN 2 vous propulse dans un royaume paradisiaque, où les âmes de tous les gladiateurs que vous avez massacrés dans le premier épisode reposent en paix… pour les tuer à nouveau. De nouvelles armes, arènes, pièges, ennemis et boss sont à votre disposition pour faire vivre un véritable enfer céleste à vos victimes plus ou moins redoutables et plus ou moins dégourdies.

Brawler brutal et burlesque, GORN 2 sortira sur Meta Quest, SteamVR et PSVR2 plus tard dans l’année avec des combats tellement violents que vous devrez essuyer les éclaboussures de sang sur votre casque une fois le combat terminé.

GORN 2, en bref :

Les combats extrêmement violents sont rendus fun par un moteur physique complètement outrageux. Décimez les rangs ennemis sans aucune vergogne à l’aide de pas moins de 35 armes dévastatrices, dont beaucoup sont inédites dans votre arsenal du bon petit gladiateur.

Arpentez une série de royaumes célestes peuplés des héros tombés au combat dans le premier épisode. Vous combattrez également les champions des cinq fils, de puissants boss qui vous poseront de nouveaux défis, surprenant même les guerriers les plus aguerris et assoiffés de sang.

GORN 2 est GORN, mais en version énervée. Plus d’armes, d’ennemis, d’arènes, de pièges, de bonus et de combats hilarants et parfaitement exagérés. Si vous aimez l’original, mais avez besoin d’une nouvelle dose de carnages tragicomiques, GORN 2 étanchera votre soif de sang.

Vous avez bouclé les cinq arènes célestes ? Tentez votre chance contre d’inlassables hordes ennemies en mode Endless ou créez vos propres arènes de destruction en mode Custom. Faites preuve de créativité et trouvez sans cesse de nouvelles manières d’écraser vos adversaires, même (et surtout) les plus farfelues.



GORN 2 sortira plus tard cette année sur Meta Quest, SteamVR et PSVR