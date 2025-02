Partager Facebook

Mercato nous plonge dans les coulisses du football d’aujourd’hui : une industrie planétaire où les intérêts se chiffrent en milliards. Driss, agent à la dérive, a sept jours pour sauver sa peau avant la fin du mercato.

Film de sport se déroulant loin des terrains « Mercato » est une course contre la montre haletante. Le montage hyper rythmé et la musique pulsatile renforcent l’effet de fuite en avant. Adoptant la forme du thriller, ce drame sur le foot business montre des agents de joueurs qui parlent de sommes faramineuses, des jeunes talents en pleine éclosion, de mafia et de joueurs excessifs. Jamel Debbouze est saisissant de justesse dans son rôle d’agent et de père absent.

Mercato

Un film de Tristan Séguéla

Avec Jamel Debbouze, Monia Chokri, Hakim Jemili

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 120 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 19 février 2025