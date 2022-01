Partager Facebook

Pour la première fois, la franchise Taiko no Tatsujin arrive sur les consoles Xbox avec TAIKO NO TATSUJIN: THE DRUM MASTER, disponible dès maintenant sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Le jeu est également disponible gratuitement via le Game Pass Xbox sur PC et Consoles.

Les joueurs Xbox peuvent dès maintenant découvrir le jeu rythmique basé sur les célèbres tambours japonais Taiko, avec un gameplay basé sur les notes Don & Katsu. Avec plus de 70 chansons disponibles, couvrant tous les genres et toutes les origines, les joueurs s’amuseront encore plus, que ce soit hors ligne ou en ligne. Des affrontements entre deux joueurs auront également lieu pour déterminer qui possède les meilleurs talents de batteur.