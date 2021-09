Tales of Arise atteint déjà le million d’unités vendues !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Quelques jours après sa sortie le 10 septembre 2021, Tales of Arise a dépassé le million d’unités vendues dans le monde, ce qui en fait le jeu le plus rapidement vendu de la franchise. Avec ce dernier opus, acclamé par la critique, la franchise « Tales of » atteint les 25 millions d’unités vendues dans le monde.

“Nous sommes très fiers et humbles de voir les retours sur Tales of Arise des fans et des nouveaux venus qui découvrent la franchise”, a déclaré Yusuke Tomizawa, producteur sur Tales of Arise, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. “Notre objectif, avec ce titre, était d’ouvrir la franchise au plus grand nombre de joueurs possible tout en conservant l’ADN de Tales of et le caractère unique qui a permis à la franchise de rester forte depuis plus de 25 ans. Nous tenons à remercier tous les joueurs pour leur soutien. “

Le jeu est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Pour les joueurs désireux d’essayer le jeu, une démo est également disponible.