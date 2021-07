Tales Of Arise – nouvelle vidéo des développeurs

Partager Facebook

Dans cette vidéo, Hirokazu Kagawa, directeur de projet sur Tales Of Arise, nous donne plus de détails sur le système de combat du jeu. Il revient sur les nouvelles fonctionnalités qui ont été implémentées pour rendre les combats plus intéressants et spectaculaires pour les joueurs.

Minoru Iwamoto, directeur artistique, nous explique les efforts déployés pour transmettre au mieux les expressions des personnages et leur personnalité grâce à l’utilisation de la motion capture pour le visage et les mouvements. Les personnages sont plus vivants et permettent de créer un lien spécial avec les joueurs.

Tales of Arise sera disponible le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Les précommandes sont disponibles sur la boutique BANDAI NAMCO Entertainment Europe Store chez les revendeurs participants.