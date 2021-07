The Silence & The Fury arrive dans Total War: WARHAMMER II

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

The Silence & The Fury est l’ultime pack de seigneurs de Total War: WARHAMMER II, et il promet une conclusion tout en beauté et en crocs, tandis que Taurox des Hommes-bêtes et Oxyotl des Hommes-lézards s’affrontent pour savoir qui déterminera le destin du Nouveau Monde. Du Silence ou de la Fureur, qui remportera cette ultime confrontation ? Réponse le 14 juillet.

Seigneurs légendaires :

Ce Seigneur Minotaure enragé du nom de Taurox est presque invincible, mais il existe un endroit sur son cou gargantuesque où sa peau d’airain vivant peut être transpercée. Les Dieux du Chaos lui susurrent qu’il existe un rituel en mesure d’éliminer cette faiblesse, mais les promesses des Puissances de la Ruine sont souvent trompeuses…

Pendant ce temps, Oxyotl, Skink caméléon révéré et maître en matière de furtivité, pressent les machinations du Chaos et rassemble ses cohortes. Taurox doit être arrêté à tout prix, avant qu’une nouvelle vague de Chaos ne submerge le monde.

Ces Seigneurs dirigent chacun leur faction respective et vous pourrez découvrir de nouveaux personnages, de nouvelles unités, de nouveaux objectifs narratifs et de nouvelles mécaniques de jeu uniques.

Nouvelles unités :

S’élançant dans la bataille aux côtés de leurs seigneurs, plusieurs nouvelles unités viennent renforcer les rangs des Hommes-bêtes comme des Hommes-lézards. Parmi les unités exceptionnelles, on retrouve le grotesque Jabberslythe qui consiste en une fusion impie de plusieurs monstres, le gargantuesque Ghorgon aux nombreux membres, et le féroce Troglodon à deux queues.

Contenu gratuit :

Un assortiment redoutable de contenu gratuit accompagnera ce pack. Celui-ci inclut un tout nouveau Seigneur légendaire pour les Nains, un Héros supplémentaire pour les Hommes-bêtes, et quelques mercenaires brutaux qui pourront être recrutés en jeu si vos exploits destructeurs venaient à attirer leur attention.

Des informations supplémentaires à propos de ce contenu vous seront révélées très bientôt.

Mise à jour du Vieux Monde :

Enfin, ce pack de seigneurs inaugure également des mises à jour du Vieux Monde pour les races des Hommes-bêtes et des Nains. Cette mise à jour est une refonte drastique de nombreuses fonctionnalités pour les deux races, ce qui signifie que leurs campagnes sont plus amusantes, plus engageantes et offrent une expérience plus authentique.