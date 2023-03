TCL classé deuxième marque mondiale de téléviseurs selon OMDIA

Partager Facebook

TCL réaffirme son rôle de pionnier dans les téléviseurs Mini LED et QLED en 2023 grâce à ses téléviseurs haut de gamme.

TCL, l’un des principaux acteurs de l’industrie mondiale de la télévision et leader de l’électronique grand public, se hisse désormais dans le Top 2 mondial des marques de téléviseurs, selon le rapport 2022 publié par OMDIA. Leurs données suggèrent également que les téléviseurs de grande taille de TCL ont bénéficié d’un élan de croissance significatif au cours de l’année écoulée et sont restés numéro 1 en termes de part de marché mondiale des téléviseurs 98 pouces.



Pionnier de la technologie Mini LED, TCL a commencé l’année 2023 en exposant ses dernières innovations en matière d’affichage et de technologies intelligentes au CES® 2023. Au cours de cet événement, TCL a également remporté deux CES® Innovation Awards 2023 pour ses téléviseurs TCL Mini LED 4K C935 et C835.



En 2023, la nouvelle gamme Mini LED de TCL sera disponible dans des tailles d’écran XL, ce qui permettra d’appliquer un nombre beaucoup plus important de Mini LED sur un téléviseur avec des zones de gradation locale à mille niveaux, apportant un contraste élevé à un million de niveaux. Cette nouveauté générera une luminosité maximale, surprenante dans l’imagerie, ainsi que des performances de détail remarquables grâce à l’algorithme de contrôle de la lumière de TCL. Chaque détail sera alors révélé dans les zones très lumineuses ou à contrario plus sombres, telles que la lumière du soleil ou l’obscurité des grottes.



La très attendue série de téléviseurs 2023 Mini LED et QLED de TCL sera disponible en Europe dès ce printemps.