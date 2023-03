Paradox Interactive annonce la nouvelle génération de City Builder

Partager Facebook

Cette version modernisée du genre des City Builder laissera les joueurs créer et faire prospérer leurs villes comme jamais aucun jeu auparavant. Le titre proposera un réseau de transport complet et un système économique, une multitude d’options de construction et de personnalisation ainsi que des capacités de modélisation avancées. Révélé lors du Paradox Announcement Show 2023, Cities: Skylines II fait évoluer le genre encore plus, permettant aux joueurs de construire la ville de leurs rêves.

Développé par le studio Colossal Order, Cities: Skylines est sorti en 2015 sur PC. Durant ces huit dernières années, il a été porté sur de nombreuses plateformes, a proposé une douzaine de DLC et s’est vendu à plus de 12 millions de copies. La précision et la profondeur de sa simulation lui ont valu le respect des urbanistes professionnels, qui utilisent Cities: Skylines pour résoudre de vrais problèmes qu’impose leur profession.

« Cities: Skylines a redéfini les codes des jeux de construction de ville lors de son lancement il y a huit ans et nous sommes incroyablement fiers de son impact. Nous avons créé une communauté florissante autour de la licence Cities et avons initié de nombreuses personnes à ce genre de jeu » déclare Mariina Hallikainen, CEO de Colossal Order. « Aujourd’hui, nous avons mis à profit nos années d’expérience pour franchir une nouvelle étape dans le domaine des jeux de construction de ville, et ce encore pour notre communauté et pour les nouveaux joueurs ».

« La saga Cities représente une partie importante du catalogue de Paradox depuis plus de 10 ans. Cities: Skylines est un profond succès, il s’est vendu à des millions d’exemplaires, accueillant plus de 5,5 millions de nouveaux joueurs rien que l’année dernière et pavant ainsi la voie pour Cities: Skylines II », explique Fredrik Wester, CEO de Paradox Interactive. « Avec des tonnes d’options de personnalisation et de contrôle, Cities: Skylines II continuera de repousser les limites de la franchise ».

Cities: Skylines II offrira une simulation profonde et immersive, allant des foyers individuels à l’économie et au système de transport de la ville, qui comblera les fans du premier opus mais aussi les nouveaux arrivants. Le jeu sortira sur PC, Xbox Series X|S et sur PlayStation®5, plus tard dans l’année.