TCL Europe dévoile ses produits multi-catégories pour de nouvelles expériences de divertissement et de confort intérieur

TCL Electronics, l’un des principaux acteurs du marché mondial de la télévision et leader de l’électronique grand public, renforce sa position dans le secteur de l’électroménager avec un écosystème AI x IoT élargi pour 2022 avec aspirateurs robots et purificateurs d’air connectés. TCL présente également ses nouveaux téléviseurs QLED Mini LED de la série C, dotés des fonctionnalités les plus avancées et les plus intelligentes, ainsi que de nouvelles mises à jour technologiques pour sa dernière génération de modèles Mini LED. Toujours animé par l’ambition d’offrir aux consommateurs des options de divertissement améliorées, la gamme TCL 2022 intègre une série de nouvelles barres de son, dont une dotée de la deuxième génération de la technologie RAY•DANZ, une exclusivité TCL qui a été primée.

Une gamme de petits et gros appareils électroménagers pour une vie plus facile à la maison

TCL s’appuie sur le succès de sa gamme de petits appareils ménagers intelligents IoT lancés en Europe en décembre 2021, et lance de nouveaux modèles d’aspirateurs robots Sweeva ainsi que les purificateurs d’air Breeva dont la sortie est prévue en 2022. Ces appareils intelligents TCL peuvent être contrôlés par l’application TCL Home, ils sont également compatibles avec Google Assistant et Amazon Alexa.

Avec sa puissance de nettoyage jusqu’à 2700 PA, les séries SWEEVA 6000 et 6500 proposent une puissance d’aspiration réglable sur 4 niveaux : Silencieux (inférieur à 65 dB), Standard, Turbo, Max pour s’adapter à tous les lieux et besoins. Ils bénéficient également d’une autonomie de nettoyage de 3 heures, couvrant une superficie allant jusqu’à 150m². Avec l’application TCL Home, il est facile de programmer le nettoyage, le nettoyage de zone personnalisé, de définir une zone interdite et plus encore. Le Sweeva 2000 vient compléter la gamme en version ultra slim (7cm) et une autonomie de 1,5 heure.

Pour le marché suisse, TCL également étend son offre IOT avec les séries Breeva récompensées A2WW, A3WW, A5WW. Ces purificateurs d’air capturent jusqu’à 99.97% des particules aériennes et détruisent les virus grâce à sa technologie « Breeva Shield ». Leur design récompensé par le Reddot 2022 en font des produits faciles à intégrer dans son intérieur.

Les nouveaux téléviseurs TCL série C apportent une expérience visuelle et de divertissement exceptionnelle pour tous

Cette année encore, portée par sa nouvelle signature de marque “Inspire Greatness”, TCL a développé de nouveaux téléviseurs intelligents Mini LED et QLED afin d’offrir un divertissement connecté grâce aux meilleures technologies.

Animé par l’ambition de devenir le premier acteur du secteur des téléviseurs Mini LED, TCL a apporté des améliorations significatives à la technologie TCL Mini LED. Ils offrent désormais une expérience visuelle encore meilleure aux utilisateurs grâce à un contraste plus élevé et plus précis, une luminosité plus puissante, moins de blooming et une meilleure uniformité.

Les nouveaux téléviseurs TCL C93 et C83 Mini LED, lauréats du Red Dot Design Award et dotés de Google TV, offrent une expérience de divertissement et de cinéma à domicile des plus raffinées, pour regarder des films et des émissions de télévision, jouer à des jeux vidéo, communiquer par appel vidéo, faire du fitness à domicile, etc. La série TCL C93 est le fleuron des téléviseurs Mini LED 4K de TCL avec son système audio complet intégré et ses milliers de mini LED avec près de 2 000 zones de rétroéclairage. D’autre part, la série TCL C83 combine toutes les dernières innovations, du Mini LED de dernière génération au QLED, en passant par le 4K HDR Premium 1000, un affichage 144Hz Motion Clarity Pro pour un contraste puissamment précis, et une qualité d’image HDR nette et colorée.

Dans la gamme de téléviseurs QLED de TCL, la nouvelle série TCL C73 combine QLED, 4K HDR Pro et 144Hz Motion Clarity Pro pour une qualité d’image HDR fluide, nette et colorée pour tous les amateurs de jeux et de divertissement. De plus, avec les fonctionnalités Game Master Pro, HDMI 2.1, ALLM, 144Hz VRR, Freesync Premium, TCL Game Bar et les derniers formats HDR pris en charge (notamment HDR10+, Dolby Vision, Dolby Vision IQ), ce téléviseur TCL sera le meilleur compagnon pour profiter de tous les films, sports et jeux HDR. Pour offrir aux consommateurs européens des possibilités de divertissement infinies, TCL vient de lancer la série TCL C63. TV QLED 4K, la série TCL C63 est conçue pour offrir une gamme complète d’expériences de divertissement avec Google TV, des performances audiovisuelles exceptionnelles et encore plus de couleurs.

Enfin, pour proposer une gamme de téléviseurs complète et une technologie abordable répondant à toutes les attentes des consommateurs, TCL lance également ses nouveaux téléviseurs 4K HDR avec Google TV : les TCL séries P73 et séries P63.

Une étape majeure dans le domaine de l’audio avec la technologie exclusive TCL RAY-DANZ

En quête d’une expérience audio immersive plus optimisée, TCL leader du segment des barres de son Dolby Atmos en Europe a développé et introduit la technologie innovante et primée RAY-DANZ en 2020. Dotée de haut-parleurs orientés vers l’arrière qui diffusent des ondes sonores vers des réflecteurs acoustiques incurvés, cette technologie crée une scène sonore plus large et homogène (par rapport aux barres de son classiques) sans aucun traitement numérique et sans compromis sur la qualité, la clarté ou la précision du son.

En 2022, TCL lance la deuxième génération de la technologie RAY-DANZ, avec la nouvelle barre de son TCL C935U, lauréate du prix Red Dot Design. La barre de son Dolby Atmos 5.1.2 est dotée de la technologie RAY-DANZ pour s’adapter à la qualité d’image Dolby Vision des téléviseurs TCL.

Ce printemps, afin d’offrir plus de choix de divertissement à tous les utilisateurs, TCL lance également une nouvelle barre de son abordable et facile à installer (TCL S522W), ainsi qu’une barre sonore sophistiquée 3.1 canaux, de haute qualité avec un caisson de basse sans fil d’une puissance audio de 350 W (TCL P733W).

Un regard vers le passé et vers l’avenir

Ces nouveaux produits s’inscrivent dans la vision de la nouvelle signature de marque de TCL, « Inspire Greatness« . La mission de TCL reste de rendre la vie de tous plus pratique et plus intelligente grâce à des produits de haute qualité à des prix compétitifs, en donnant toujours la priorité aux consommateurs. Aujourd’hui, plus que jamais, TCL veut repousser les limites de ce qui est possible avec la technologie, et jouer un rôle clé dans la vie de ses clients en les inspirant et en les aidant à profiter de nouvelles expériences à la maison.

Depuis le lancement de ses nouveaux produits et services intelligents en 2021, TCL a vu sa part de marché et sa compétitivité augmenter, en obtenant de solides résultats sur un marché difficile. Selon Omdia, la part de marché mondiale de TCL TV a continué à augmenter pour atteindre 11,5 % en 2021, se plaçant au troisième rang mondial. Le chiffre d’affaires mondial de l’activité TV de TCL a augmenté de 24,3 % en glissement annuel pour atteindre 49,27 milliards de dollars HK (6,3 milliards de dollars US), et TCL s’est également classé numéro 2 en termes de part de marché des téléviseurs LCD dans le monde en 2021. S’appuyant sur son avantage de premier plan dans le domaine des Mini LED, TCL a réalisé une croissance significative du volume des ventes d’écrans intelligents de milieu à haut de gamme : le volume des ventes de téléviseurs QLED et de Mini LED a augmenté de 53,8 % et 50,5 % en glissement annuel, respectivement. En Europe, avec le succès de ses series C QLED et Mini LED 2021, TCL a connu une forte dynamique de croissance, atteignant un chiffre d’affaires pour les téléviseurs TCL en hausse de 52,2% en glissement annuel.

TCL a été un pionnier dans l’industrie du Mini LED depuis 2018, et continue ses avancées avec des améliorations technologiques significatives sur l’ensemble de ses nouveaux modèles TCL Mini LED, afin d’offrir une meilleure expérience de visionnage aux utilisateurs du monde entier. En plus d’être une marque de téléviseurs appréciée, TCL a également renforcé avec succès sa gamme multi-catégorie pour créer une maison connectée complète utilisant le meilleur de la technologie pour les consommateurs. En 2022, TCL accélérera sa stratégie d’appareils électroménagers en Europe et proposera une gamme croissante de produits pour améliorer le confort de vie et ainsi répondre aux nouvelles attentes des consommateurs en matière de vie saine et de praticité.