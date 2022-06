Partager Facebook

Disons-le d’emblée. Il y a des livres où on est happé dès la première page. C’est le cas des romans de Joël Dicker et son dernier paru « L’Affaire Alaska Sander » ne fait pas exception. Cet excellent polarest une suitede « La vérité sur l’affaire Harry Quebert » qui avait reçu à l’époque le grand prix de l’Académie française. On y retrouve avec bonheur Marcus Goldmann et les différents protagonistes et on en découvre de nouveaux.

Dans ce roman, le célèbre Marcus Goldman revient pour une nouvelle enquête, sur un meurtre intervenu 11 ans plus tôt.

En 1999, la petite ville de Mount Pleasant, située dans l’Etat du New Hampshire au nord-est des Etats-Unis, est bouleversée par un meurtre. La victime, retrouvée au bord d’un lac, se nomme Alaska Sanders. Cette reine de beauté de 22 ans, récemment arrivée en ville était employée dans une station-service L’enquête est pourtant rapidement classée. Le meurtrier et amant d’Alaska s’est suicidé et son complice a fini sous les verrous. Onze ans plus tard en 2010, le sergent Perry Gahalowood, persuadé d’avoir élucidé le crime à l’époque, reçoit une lettre anonyme troublante. Et s’il avait suivi une fausse piste? L’aide de son ami écrivain Marcus Goldman, qui vient de remporter un immense succès avec « La vérité sur l’affaire Harry Quebert« , ne sera pas de trop pour résoudre le mystère.

Ce cold case nous fait naviguer entre deux espaces temps, 1999 et 2010 avec quelques détours par 2008 et l’affaire Harry Quebert. Passionnant de bout en bout, ce pavé pourtant imposant se lit d’une traite car il est tout simplement impossible à lâcher. Suspense, rythme soutenu, intrigue labyrinthique, rebondissements à foison, constituent autant d’ingrédients qui nous tiennent en haleine. Le style est simple et clair. Les lecteurs de l’auteur retrouveront ainsi la « marque de fabrique » de l’auteur. Ce page turner est idéal pour emporter dans vos valises cet été. Rajoutons que pour la première fois, Joël Dicker a édité son roman dans sa propre maison d’édition, Rosie & Wolfe, créée suite au décès de Bernard de Fallois en 2018.