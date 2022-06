Partager Facebook

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge est disponible sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One et Game Pass ! Jouables en coopération jusqu’à six, les quatre tortues d’enfer font la loi aux côtés du maître ninjutsu Splinter, du hockeyeur intrépide Casey Jones et de la redoutable journaliste de terrain April O’Neil. Les fans de castagne peuvent se mesurer au clan Foot au prix de 24,99 €. Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge livre ses pizzas avec 10% de réduction pendant toute la semaine prochaine sur Nintendo Switch et Xbox, pour les deux prochaines semaines sur PlayStation* et pour les trois prochaines semaines sur PC via Steam.