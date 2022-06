Tekken World Tour 2022 – nouvelle édition

Partager Facebook

Après deux ans sans événements physiques, cette nouvelle édition offrira les meilleures conditions pour que les participants puissent livrer les meilleurs matchs, notamment pour les finales du World Tour prévues début 2023. Les joueurs intègreront 16 classements régionaux (une région est un ensemble de pays) en fonction de leurs performances dans les tournois clés. Par la suite, des finales auront lieu dans la plupart des régions pour choisir le joueur qui représentera sa région aux finales du TEKKEN World Tour 2022, qui se tiendront en Europe début de 2023.

Marquant le lancement du tournoi de cette année, les premiers événements TEKKEN World Tour 2022 MASTERS et DOJO auront lieu de juin à octobre, menant aux finales régionales d’octobre à décembre avant la grande finale début 2023. Le premier événement MASTERS aura lieu à Community Effort Orlando (CEO) en Floride du 24 au 26 juin, tandis que les compétitions DOJO gérées par la communauté commenceront à partir du 24 juin. Les organisateurs de tournois intéressés pour s’inscrire aux événements de statut DOJO peuvent le faire via Start.gg et Challonge.com .

Les joueurs auront plusieurs occasions de gagner des points pour grimper dans les classements avec plusieurs types d’événements :

DOJO EVENTS

Les événements DOJO peuvent être hors ligne ou en ligne et ouverts à tous les joueurs du monde entier. Cependant, seuls les joueurs de la région où se déroule l’événement peuvent gagner des points pour leur classement régional. Le nombre de points variera en fonction de la taille du tournoi

DOJO PRIME EVENTS

Ces événements seront similaires aux événements DOJO mais seront soutenus financièrement par le TEKKEN World Tour et le nombre de points attribués ne sera pas basé sur le nombre de participants. Les organisateurs de tournois peuvent demander que leur événement devienne un événement DOJO Prime

MASTER ET MASTER PRIME EVENTS

Les joueurs pourront participer librement et gagner des points à n’importe quel événement MASTER à travers le monde. Ces événements sont officiellement soutenus et apporteront plus de points pour le classement régional. EVO à Las Vegas, sera un événement MASTER PRIME, ce qui en fera le tournoi avec le plus de points à gagner. Le calendrier des événements MASTER est le suivant :

24 – 26 juin 2022 : CEO (Daytona Beach, FL, États-Unis)

2022 : CEO (Daytona Beach, FL, États-Unis) 5 – 7 août 2022 : EVO (Las Vegas, NV, États-Unis. EVO sera un événement MASTER+, attribuant plus de points aux participants)

: EVO (Las Vegas, NV, États-Unis. EVO sera un événement MASTER+, attribuant plus de points aux participants) 19 – 21 août 2022 : VSFighting (Birmingham, Royaume-Uni)

: VSFighting (Birmingham, Royaume-Uni) 17 – 18 sept. 2022 : RevMajor (Manille, Philippines)

: RevMajor (Manille, Philippines) 1e – 2 octobre 2022 : The Mix Up (Lyon, France)

Les classements régionaux évolueront en fonction des différents événements qui auront lieu. Les joueurs seront classés en fonction de leurs performances dans un MASTER hors ligne ainsi que sur leurs 4 meilleures performances des événements DOJO. Entre 4 et 16 joueurs par région se qualifieront pour les finales régionales, qui auront lieu dans 13 des 16 régions. Pour la région Océanie, Moyen-Orient et Philippines et Asie de l’Est, le meilleur joueur du classement sera directement qualifié pour la finale du TEKKEN World Tour 2022. Plus de détails sur les finales régionales seront partagés à une date ultérieure.