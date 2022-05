Tennis Manager 2022 est disponible sur PC !

Partager Facebook

Alors que les internationaux de France de Roland-Garros viennent de débuter à Paris, les passionnés de petite balle jaune du studio et éditeur français indépendant Rebound CG lancent Tennis Manager 2022. La simulation de gestion met une nouvelle fois l’accent sur le réalisme, en plaçant les joueuses et les joueurs au contrôle de leur propre académie virtuelle de tennis. Le jeu est disponible sur Steam, GOG et Epic Games Store au prix de 35.99 € / $35.99 / £28.79 pendant une durée limitée, tandis que les possesseurs de Tennis Manager 2021 peuvent bénéficier d’une réduction spéciale supplémentaire.

Prenez le contrôle de votre propre académie de tennis et accompagnez de jeunes pousses lors de leurs premiers tournois amateurs sur le circuit junior. Entraînez-les pour participer aux plus de 2000 tournois disponibles aux quatre coins du globe jusqu’à obtenir la consécration mondiale. L’équipe de Rebound CG a mis toute son âme de fan de tennis dans ce projet, bâti sur le succès du premier épisode de la série et constellé de nouvelles fonctionnalités.

Aux côtés des plus grands athlètes de la scène mondiale, le jeu offre un outil de création de personnage complet, un nouveau système de négociation de contrats en plus de nombreux outils de gestion d’équipe poussés, qu’il vous faudra explorer pour en tirer la substantifique moelle. Les matchs sont encore plus immersifs grâce aux améliorations apportées à l’intelligence artificielle et aux animations, tandis que le gameplay a été largement revu et corrigé pour assurer à Tennis Manager 2022 le titre de jeu de gestion tennistique de référence pour les fans du monde entier.

Tennis Manager 2022 est disponible sur Steam, Epic Games Store et GOG au prix de 39,99 €. Le jeu bénéficiera d’une réduction temporaire en plus d’une réduction spéciale sur Steam pour les possesseurs de Tennis Manager 2021