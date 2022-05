Le premier DLC de Gloomhaven, désormais disponible sur PC et mac

Partager Facebook

Dans cette adaptation du jeu de plateau du même nom, les joueurs auront de nouveaux défis à relever avec l’addition de plus de 30 heures de nouveau contenu incluant quatre nouveaux mercenaires, de nouveaux ennemis et les 25 scénarios tirés du jeu de plateau original.

Nouveaux scénarios – Les 25 scénarios de l’extension du jeu de plateau original sont désormais disponibles. Ces scénarios liés embarqueront les joueurs dans une sombre et complexe histoire qui les conduira dans les bas-fonds de la ville de Gloomhaven. Les nouveaux scénarios de Jaws of the Lion sont jouables via la campagne Histoire après que les joueurs auront complété le second scénario du jeu de base.

Adapté du célèbre jeu de plateau du même nom, récompensé par six Golden Geek et conçu par Isaac Childes, la version numérique de Gloomhaven propose aux esprits les plus affutés d’affronter d’innombrables défis à la difficulté légendaire. Entièrement jouable en multijoueur coopératif en ligne, Gloomhaven offre l’intégralité de la campagne du jeu de plateau originel ainsi que la campagne Maitre de guilde, exclusive à la version digitale.

Jaws of the Lion est intégralement disponible en coop en ligne jusqu’à 4 joueurs. Tous les joueurs devront posséder le DLC Jaws of the Lion afin de pouvoir accéder au nouveau contenu en mode multijoueur.



Gloomhaven – Jaws of the Lion est désormais disponible sur Steam, GOG, PC et macOS au prix de 17€99.