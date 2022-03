Tentacular : disponible sur Meta Quest et SteamVR !

Tentacular, jeu VR qui suit l’histoire d’une gigantesque créature tentaculaire au grand cœur qui essaie de trouver sa place dans le monde, se fraie un chemin jusqu’à votre cœur dès aujourd’hui sur Meta Quest et SteamVR.

Élevée par les humains sur l’île animée et excentrique de La Kalma, la bête doit aider ses amis à deux pattes dans leur recherche d’une source d’énergie puissante et étrange au travers d’activités motrices diverses et de puzzles de construction faisant appel à ses encombrants appendices articulés.

Domptez vos tentacules titanesques pour progresser dans cette quête épique, et débloquez de nombreux éléments incongrus qui trouveront parfaitement leur place dans un mode bac à sable parfait pour mettre votre créativité à l’épreuve !