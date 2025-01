Tesla revoit son modèle Y pour séduire la Chine

Partager Facebook

Face à une compétition croissante sur le marché automobile chinois, Tesla révèle une version revisitée de son emblématique SUV électrique pour accroître son attrait et consolider sa position.

Baptisé le nouveau Model Y, ce véhicule sera commercialisé à un prix de départ de 263 500 yuans, soit environ 35 935 dollars. Cela représente une hausse tarifaire de 5,4 % par rapport à la version antérieure. Les premières livraisons sont attendues pour le mois de mars, bien que ce modèle soit, pour l’heure, exclusivement destiné au marché chinois.

Cette mise à jour intervient dans un contexte où Tesla a enregistré, en 2024, sa première baisse annuelle des livraisons. Dans un marché dominé par des acteurs locaux comme BYD, Nio et Xpeng, la firme d’Elon Musk mise sur la popularité persistante de son Model Y, un des modèles électriques les plus plébiscités en Chine, pour soutenir sa croissance. Le nouveau SUV introduit plusieurs améliorations notables, notamment une capacité d’accélération accrue, permettant d’atteindre 100 km/h en seulement 4,3 secondes. De plus, la version Long Range du modèle offre une autonomie augmentée par charge, un critère crucial pour une clientèle exigeante.

Ces évolutions visent à satisfaire les attentes d’un marché particulièrement concurrentiel, celui des SUV électriques dans la fourchette de prix de 250 000 à 350 000 yuans. Tesla espère ainsi surpasser ses rivaux grâce à des offres financières attractives, telles qu’un plan de financement sans intérêt sur cinq ans. Par ailleurs, l’entreprise capitalise sur des fonctionnalités intelligentes et des services localisés adaptés aux besoins du public chinois.

Selon Jason Low, analyste chez Canalys, Tesla doit continuer à innover, notamment en matière de technologies d’assistance à la conduite et d’expérience utilisateur, pour maintenir son avance face à des concurrents de plus en plus agressifs. Bien que le lancement du Cybertruck à la fin de 2023 ait suscité un fort intérêt, Tesla n’a pas introduit de modèle réellement révolutionnaire depuis plusieurs années. Les investisseurs attendent avec impatience l’annonce d’un véhicule plus accessible, un projet qui pourrait voir le jour d’ici 2025, à en croire certains indices laissés par la marque.

Malgré ces défis, la valorisation de Tesla reste robuste. En témoigne une augmentation de 70 % de son action au cours des douze derniers mois, reflétant la confiance des marchés. Celle-ci est en partie soutenue par les relations privilégiées entre Elon Musk et le président élu Donald Trump, ainsi que par un engouement durable pour les véhicules électriques. Ces perspectives montrent que, malgré une concurrence féroce, Tesla conserve une capacité d’adaptation et une résilience remarquables pour relever les défis de l’avenir.