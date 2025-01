Samsung ajoute deux tailles à sa gamme Galaxy Ring et fournit des conseils pour mieux dormir grâce aux nouvelles fonctions de l’application Samsung Health

Partager Facebook

Samsung lance la Galaxy Ring dans deux tailles supplémentaires plus grandes, désormais de 5 à 15.1 À partir de février 20252, la Galaxy Ring sera également disponible dans 15 nouveaux pays, pour un nombre total de 52 marchés. Dès d’aujourd’hui, Samsung met aussi à jour l’application Samsung Health. Les mises à jour comprennent des conseils pour un environnement de sommeil optimisé, un coaching du sommeil et un traqueur de vigilance.

La Galaxy Ring garantit une utilisation confortable grâce à sa légèreté et à la longue durée de vie de sa batterie. Elle est conçue pour favoriser le bien-être au quotidien en mettant particulièrement l’accent sur l’optimisation du sommeil. Depuis son lancement global en juillet 2024, la Galaxy Ring est déjà disponible sur 37 marchés. 15 autres marchés s’y ajoutent désormais.3 La Galaxy Ring est proposée à présent en onze tailles, de 5 à 15, y compris les deux nouvelles variantes plus grandes 14 et 15, et en trois couleurs : Titanium Black, Titanium Silver et Titanium Gold. Les nouvelles tailles de la Galaxy Ring seront disponibles dans le commerce suisse à partir de la semaine 4 du calendrier.

En addition de l’extension Galaxy Ring, les nouvelles mises à jour de l’application Samsung Health offrent des fonctions de santé plus personnalisées et plus complètes4, optimisant le sommeil et proposant un soutien global pour une vie quotidienne plus saine.