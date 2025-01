PEUGEOT lance la série « Style » sur les PEUGEOT 208, 2008, 308 et 308 SW : Le plaisir de conduite PEUGEOT toujours plus accessible

Partager Facebook

Avec la nouvelle série Style, PEUGEOT rend quatre de ses modèles vedettes encore plus accessibles. Disponibles en différentes motorisations, les PEUGEOT 208, 2008, 308 et 308 SW Style offrent un équipement complet et tout le plaisir de conduite PEUGEOT.

ALLURE : Un design élégant et un équipement complet.



EMOTION : Le plaisir de conduite PEUGEOT accessible au plus grand nombre.



EXCELLENCE : La série Style disponible sur quatre best-sellers PEUGEOT.



Déterminé à continuer de proposer des solutions de mobilité, et en particulier électrique, accessibles au plus grand nombre, PEUGEOT lance la série Style sur quatre de ses modèles qui connaissent le plus grand succès en France et en Europe.





PEUGEOT 208 STYLE :



Le best-seller de PEUGEOT, est disponible dans la série Style avec trois motorisations : essence 100 ch BVM6, Hybrid 100 ch e-DCS6 et Electrique 136 ch.



En matière de design, les PEUGEOT 208 Style se distinguent par leurs projecteurs LED avec feux diurnes 3 griffes LED à l’avant, leurs feux arrière signature à 3 griffes LED, leurs badges « Style » sur la custode arrière et leur garniture de sièges spécifique en tissu Renzo gris avec surpiqûres Orange Sunrise.



Les PEUGEOT 208 Style reçoivent un équipement de série complet : aide au stationnement arrière, air conditionné, lève-vitres avant et arrière électriques, direction assistée électrique, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, système multimédia avec écran central tactile 10’’, radio DAB, Bluetooth, Mirror Screen sans fil Apple CarPlay/Android Auto, etc.



La PEUGEOT E-208 Style bénéficie en plus de l’air conditionné automatique, d’un essuie-vitre avant automatique ainsi que d’une console centrale haute avec accoudoir et frein de stationnement électrique.



Les tarifs TTC :

PEUGEOT 208 Style 100 ch BVM6 : à partir de CHF 18‘990.-

PEUGEOT 208 Style Hybrid 100 ch e-DCS6 : à partir de CHF 21‘990.-

PEUGEOT E-208 Style 136 ch : à partir de CHF 21‘490.-





PEUGEOT 2008 STYLE :



Le SUV compact pionnier de PEUGEOT est disponible dans la série Style avec les motorisations suivantes : Hybrid 136 ch e-DCS6, Electrique 136 ch et Electrique 156 ch.



Le design des PEUGEOT 2008 Style se caractérise par des projecteurs à LED avec feux diurnes 3 griffes LED à l’avant, des feux arrière signature à 3 griffes LED, des badges « Style » sur la partie supérieure des ailes avant et une garniture de sièges spécifique en tissu Renzo gris avec surpiqûres Orange Sunrise.



Les PEUGEOT 2008 Style reçoivent un équipement de série complet : aide au stationnement arrière, air conditionné automatique monozone, sièges avant chauffants, lève-vitres avant et arrière électriques, direction assistée électrique, rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants, système multimédia avec écran central tactile 10’’, radio DAB, Bluetooth, Mirror Screen sans fil Apple CarPlay/Android Auto, etc.



Le PEUGEOT E-2008 Style bénéficie en plus d’une console centrale haute avec accoudoir, d’une pompe à chaleur, d’un frein de stationnement électrique et d’un chargeur embarqué triphasé de 11 kW.



Les prix nets TTC pratiqués sont les suivants :

PEUGEOT 2008 Style Hybrid 136 ch e-DCS6 : à partir de CHF 27‘490.-

PEUGEOT E-2008 Style 136 ch : à partir de CHF 28‘990.-

PEUGEOT E-2008 Style 156 ch : à partir de CHF 30‘990.-





PEUGEOT 308 STYLE et 308 SW STYLE :



Références du segment C, les PEUGEOT 308 et 308 SW bénéficient de la série Style sur les motorisations Hybrid 136 ch e-DCS6, BlueHDi 130 EAT8 et Electrique 156 ch.



Les PEUGEOT 308 et 308 SW Style se distinguent par leur badge « Style » sur les ailes avant, leurs jantes en alliage 16’’ Auckland et leur garnissage de sièges spécifique tri-matières avec tissu Renzo gris, tissu chiné Baladin et surpiqûres Orange Sunrise.



Les PEUGEOT 308 et 308 SW Style reçoivent un équipement de série complet : aide au stationnement arrière, projecteurs avant à LED, air conditionné automatique bi-zone, lève-vitres avant et arrière électriques, direction assistée électrique, rétroviseurs extérieurs électriques dégivrants et rabattables électriquement, système multimédia avec écran central tactile 10’’, radio DAB, Bluetooth, Mirror Screen sans fil Apple CarPlay/Android Auto, etc.



Les PEUGEOT E-308 Style et E-308 SW Style reçoivent en plus des jantes en alliage 18’’.



Les tarifs TTC :

PEUGEOT 308 Style Hybrid 136 ch e-DCS6 : à partir de CHF 29’990.-

PEUGEOT 308 Style BlueHDi 130 EAT8 : à partir de CHF 31’290.-

PEUGEOT E-308 Style 156 ch : à partir de CHF 30’990.-

PEUGEOT 308 SW Style Hybrid 136 ch e-DCS6 : à partir de CHF 32’290.-

PEUGEOT 308 SW Style BlueHDi 130 EAT8 : à partir de CHF 33’290.-

PEUGEOT E-308 SW Style 156 ch : à partir de CHF 34’590.-



Comme toutes les PEUGEOT 100 % électriques de PEUGEOT, les E-208, E-2008, E-308 et E-308 SW de la série Style bénéficient d’une garantie de 8 ans ou jusqu’à 160 000 km (selon la première échéance après la date de livraison du véhicule neuf) sur la batterie, selon les conditions du programme.