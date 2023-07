Test Sony SRS-XV800 : une enceinte transportable grand format qui va faire du bruit !

Partager Facebook

Le mastodonte Sony, le touche-à-tout de l’électronique qui n’a plus rien à prouver à personne, commercialise depuis la fin du mois de mai une nouvelle enceinte transportable grand format, la SRS-XV800. Elle succède aux modèles SRS-XP700 que nous avions pu découvrir en 2021.

Ciblant bien entendu un public jeune, obligatoirement festif et amateur de musique et de karaoké, la SRS-XV800 a bien des atouts de son côté pour le convaincre.

On fait le tour.

À la sortie du carton, on découvre un monstre de 32 x 72 x 38 cm pour un poids de 18,5 kg, rien que ça ! Oui, la SRS-XV800 est lourde et imposante, mais heureusement pour son utilisateur, trois poignées (deux sur la tranche du haut pour un transport vertical et une sur la tranche inférieure pour un transport horizontal de l’appareil) et des roulettes permettent un déplacement du géant avec plus d’aisance.

De couleur noire, fabriquée avec du plastique recyclé robuste, et épousant de formes courbées, la SRS-XV800 possède un design de plus classique. Résistante aux éclaboussures d’eau ou autres liquides (certifiée IPX4 dans une position verticale et IPX2 dans une position horizontale), ce modèle apporte son lot de nouveautés en incorporant notamment des jeux de lumière situés en haut et en bas de l’enceinte qui se synchronisent sur le rythme de la musique et comme pour les plus petits modèles d’enceintes Sony, l’effet disco est garanti. La SRS-XV800 se dote également d’une nouvelle fonctionnalité, l’Omni-directional Party Sound. Comme son nom l’indique, elle permet une diffusion du son à 360° grâce aux deux tweeters situés à l’arrière haut de l’enceinte.



En façade, la SRS-XV800 propose trois tweeters, deux woofers X-Balanced avec des diaphragmes quasi-rectangulaires, en opposition aux traditionnels diaphragmes circulaires, pour les basses et moyennes fréquences. Sur la tranche du haut, on retrouve le bouton on-off de l’appareil, l’indicateur de charge ainsi, qu’en touches de fonction directes tactiles. À la suite le bouton Bluetooth 5.2 pour l’appareillage, les boutons Optical In et TV sound booster, puise la touche Audio In, la touche USB et enfin la touche Light pour activer ou désactiver le jeu de lumière. En dessous, à la suite, les touches Play/Pause, puis celles pour gérer la puissance sonore et enfin la touche MEGA BASS qui vous permet de renforcer les basses selon le style de musique que vous écoutez.



À l’arrière de l’enceinte, cachées sous la casquette en plastique, de nombreuses connectiques et boutons font leur apparition. On y découvre une minie prise stéréo (entrée), un port USB A (sortie d’alimentation CC uniquement) , une entrée numérique optique pour connecter votre enceinte à la TV, une entrée micro avec bouton de niveau MIC, une entrée micro/guitare avec bouton de niveau MIC et Guitare. Au-dessus, des entrées MIC, on retrouve le bouton ECHO avec indicateur ainsi que le bouton Guitare avec indicateur. Une prise d’entrée CA (câble fournit avec l’appareil) permet de recharge les batteries ou tout simplement les économiser. Également pratique si vous utilisez la SRS-XV800 comme amplificateur TV ou pour vos soirées à domicile. Le bouton Batterie permet son entretien. Et finalement, les boutons avec indicateur Key Control (plat et net) sont de la partie. Ils nous restent plus qu’a brancher tout cela !

Pour écouter de la musique et au-delà …

Connectez votre média à l’enceinte via le Bluetooth en deux temps trois mouvements. Pour les utilisateurs Android, la SRS-VX800 est compatible avec le codec LDAC, le Fast Pair et peut aussi, pour obtenir un ensemble stéréo, être jumelée avec une autre enceinte SRS-VX800, mais pas seulement puisque le réseau Party Connect est présent et donne la possibilité de jumeler n’importe quelle enceinte Sony compatible. Le jumelage n’est pas toujours très rapide à réaliser, avouons-le. Nous avons dû nous y reprendre à plusieurs fois avant de connecter une autre enceinte de la marque.

Du côté de la sonorité, le point le plus important, que vous soyez en extérieur, si possible loin des habitations, ou chez vous, seul-e, en famille et entre amis-es, amateur de musique rock, de classique, de jazz ou de rap, la SRS-XV800 trouve un équilibre pour satisfaire tout le monde. À plein volume, l’ampli supporte un son puissant aussi grâce à la technologie X-Balanced Speaker Unit. Le son demeure précis avec très peu de distorsion. Avec un volume moins élevé, l’équilibre est parfait. Ici, les médiums sont mieux équilibrés qu’auparavant permettant aux voix d’être plus audibles et moins étouffée par les basses. Mais les basses aussi trouvent un bel équilibre avec de la puissance et de la profondeur grâce au mode MEGA BASS, une exclusivité Sony. Et l’immersion personnelle peut être, bien entendu, améliorée à travers l’incontournable application de Sony, Music Center. Comme le son est une histoire très personnelle, avec Music Center vous optimisez vos réglages audio que vous pouvez par la suite sauvegarder. C’est aussi via Music Center que vous contrôlez le volume sonore de l’enceinte et les motifs lumineux.



Et pour rendre la SRS-VX800 plus polyvalente, celle-ci peut aussi se brancher sur votre téléviseur via le câble optique et grâce au mode TV Sound Booster. Dans cette configuration, ce sont uniquement les deux tweeters situés à l’arrière haut de l’appareil qui sont employés et qui agissent comme enceintes latérales ainsi que le woofer pour améliorer les graves. Pour ceux qui ne possèdent pas de barre de son sur leur TV, la SRS-VX800, certes plus encombrante, apportera de la puissance sonore à vos programmes TV. Mais ce n’est pas tout, puisque la SRS-XV800 peut également accueillir deux microphones pour vos soirées karaoké, et même une guitare pour amuser la galerie. En-tout-cas, ces petits plus constituent un véritable argument de vente.

Et l’autonomie ?

Comme pour tout appareil, l’autonomie dépend de l’utilisation, intensive ou pas, de votre produit. Sony annonce à pleine charge une autonomie de 25 heures, pour autant que vous écoutez votre musique avec un volume sonore modeste. En réalité, comptez sur 10 heures d’autonomie pour une écoute à 70 %. C’est honorable ! La SRS-XV800 propose la recharge rapide. En gros, pour 10 minutes de recharge, vous gagnez 3 heures d’autonomie. Mais attention, ici encore, il faut écouter votre musique à un volume bas. Donc, cette recharge rapide offre une réalité, pour écoute normale, une bonne heure et demie de sursis.

Dans un milieu où la concurrence vient surtout de la marque JBL, Sony nous livre avec sa nouvelle enceinte transportable SRS-XV800 un produit très abouti, au design classique, construit pour durer et offrant un son équilibré et puissant. Vendue au prix conseillé de CHF 699.-, la SRS-XV800 saura convaincre son public grâce à ses qualités sonores et sa polyvalence.

Note : 4.3 / 5