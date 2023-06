Wo Long: Fallen Dynasty sort son tout premier DLC

Partager Facebook

Ce nouveau chapitre, appelé « Bataille de Zhongyuan », suit l’armée de Cao Cao après l’effondrement de la coalition anti-Dong Zhuo et inclut de nouveaux niveaux comme « Mt. Nishan » et « Yuan City ». Ce pack de DLC introduit également de nouveaux généraux tels que Dian Wei, de nouveaux démons dont « Bingcan » et « Huodou », une nouvelle créature divine « Feilian », un nouveau type d’arme « cestus », mais également un nouveau niveau de difficulté pour rajouter encore plus de challenge !

En plus de ce DLC payant, une mise à jour gratuite est également disponible et comprend une armure en collaboration avec le jeu d’action NARAKA: BLADEPOINT.

Wo Long: Fallen Dynasty, est disponible sur Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4 et PC via Windows et Steam.