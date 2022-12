TGA 2022 : Remnant 2 annoncé

Partager Facebook

Remnant II fait évoluer la formule du jeu de tir de survie en coop avec de nouveaux biomes remplis de surprises et de dangers mortels. Rejoignez le combat pour sauver l’humanité dans un monde généré de façon dynamique avec des quêtes savamment intriquées, du butin unique et une fatalité implacable qui encouragent l’exploration et garantissent la rejouabilité, en solo ou en coop à trois. Les joueurs pourront choisir leur propre style de jeu grâce au système de classe amélioré des archétypes, et à une large sélection d’armes, armures et bonus spéciaux obtenus en surmontant des défis retors dans le but de sauver l’humanité de l’extinction.

Remnant II plonge les joueurs toujours plus loin dans un monde dévasté, dont les boss et ennemis redoutables nécessiteront de maîtriser le mélange à la fois frénétique et méthodique entre combat à distance et au corps-à-corps de la franchise. Lancez-vous dans la bataille en solitaire ou avec deux amis pour vous prêter main-forte et relevez les formidables défis qui vous attendent. À chaque nouvelle partie de Remnant II, les joueurs seront transportés vers un nouveau monde assemblé à partir d’un vaste éventail de lieux, ennemis, PNJ, boss et armes. Les différents éléments de ces niveaux générés de façon dynamique s’entremêlent naturellement dans le monde et l’intrigue, assurant ainsi une expérience unique.

Le système d’archétype étendu offre aux joueurs plus de flexibilité dans leur manière de jouer, et permet une meilleure synergie de groupe avec des bonus passifs uniques et des pouvoirs époustouflants. De multiples archétypes pourront être débloqués, améliorés et combinés pour une plus grande diversité de styles de jeu.

« C’est formidable de faire à nouveau équipe avec Gunfire Games pour cette suite tant attendue, a déclaré Yoon Im, président de Gearbox Publishing San Francisco. La passion du studio pour la franchise Remnant, ainsi que leur expertise dans la conception de mondes captivants aux situations de combat exaltantes, brillent dans Remnant II. Le jeu sera exigeant et punitif, mais surtout un véritable bonheur à jouer ! »

« Nous sommes ravis de nous replonger dans le monde de Remnant avec l’équipe de Gearbox Publishing, a ajouté David Adams de Gunfire Games. Les joueurs et leurs amis vont avoir tellement d’histoires captivantes à découvrir, d’ennemis redoutables à vaincre, de butin précieux à sécuriser, d’archétypes à développer et d’action effrénée à vivre. Nous avons hâte que tout le monde puisse y jouer l’année prochaine. »

Remnant II sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC en 2023.