TGA 2022 : Un nouvel aperçu de Wild Hearts

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

EA Originals & KOEI TECMO ont dévoilé à l’occasion des Game Awards leur bande-annonce Créatures féroces, donnant aux chasseurs un aperçu des Kemonos les plus imposants qu’ils affronteront lors de la sortie du prochain jeu de chasse aux monstres AAA sur PlayStation®5, Xbox Series X|S et PC le 17 février 2023.

Les Kemonos menacent le monde fantastique d’Azuma. Ces créatures géantes ont fusionné avec leur environnement et utilisent le pouvoir de la nature pour façonner le paysage selon leurs besoins et défendre leur territoire. Les joueurs rencontreront de nombreux types de Kemono en parcourant WILD HEARTSTM, des écureuils amalgamés avec des plantes au gigantesque sanglier Corne-Royale. La nouvelle bande-annonce présente trois des Kemonos les plus puissants du jeu, dont le sauvage Loup-de-givre, le faucon géant Amaterasu et, pour la première fois, le Tempête-Dorée, un tigre impitoyable qui déclenche de terribles tourbillons de sable et d’or.

Les joueurs qui précommandent l’Édition Standard de WILD HEARTSTM recevront l’emote Kemono féroce et cinq stickers de chat : Impassible, Au réveil, Prière, Amitié et Somnolence.

Les joueurs peuvent par ailleurs précommander dès maintenant l’Édition Karakuri de WILD HEARTSTM pour recevoir des éléments de jeu uniques : deux armures complètes (Samouraï Karakuri et Ninja Karakuri), une lanterne Tsukumo décorative et trois emotes, dont Esprit combattant, Ramper et Conque. Ils débloqueront également les bonus de précommande.

Les Éditions Standardet Karakuri sont disponibles en précommande dès aujourd’hui aux prix respectifs de 79,99 € sur consoles et 69,99 € sur PC, et 99,99 € sur consoles et 89,99 € sur PC.

Pour précommander le jeu, cliquez ici.