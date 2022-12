TGA 2022 : un trailer explosif pour le nouveau Tekken !

Partager Facebook

Jun Kazama fait son retour dans la série TEKKEN avec le premier trailer d’histoire et de gameplay de TEKKEN 8, prévu exclusivement pour Playstation 5, Xbox Series X|S et PC via Steam. Le trailer met en avant les magnifiques visuels, les personnages incroyablement détaillés, les environnements destructibles et les nouvelles mécaniques de gameplay agressives, le tout destiné à propulser TEKKEN dans la nouvelle génération.

TEKKEN 8 proposera un nouveau gameplay centré sur des tactiques plus agressives. Tout en gardant l’identité propre à TEKKEN, le jeu apportera aux joueurs et aux spectateurs l’expérience la plus palpitante et viscérale de la série grâce à des coups ultra impactants et des environnements à la fois dynamiques et destructibles. Le trailer met également en lumière la toute nouvelle mécanique appelée « Heat System » qui déclenche des attaques agressives avec des coups spéciaux et des améliorations pour les capacités de chaque combattant.

« Fist Meets Fate” dans la nouvelle histoire de TEKKEN 8. La série TEKKEN détient le Guinness World Record de l’histoire en cours la plus longue du jeu vidéo. TEKKEN 8 continue la saga tragique des familles Mishima et Kazama et de leurs combats ravageurs entre père et fils. Ce dernier opus débute là où s’était arrêté l’épisode précédent avec un monde embourbé dans une guerre dévastatrice entre Kazuya Mishima et Jin Kazama. Après ce qui semble être la défaite de Kazuya, Jin affronte son propre destin. Sa mère, Jun Kazama, fait son retour dans la série TEKKEN et tente de retourner la situation dans ce duel entre les deux lignées.

Le trailer dévoile enfin le retour de personnages adorés des fans tels que Paul Phoenix, Marshall Law, King, Lars Alexandersson et Jack-8. Les joueurs verront tout de suite que les modèles et les animations de chaque personnage de TEKKEN 8 ont été recréés à partir de zéro afin d’exploiter au mieux cette génération de consoles.