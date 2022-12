TGA 2022 : Une démo de Forspoken est disponible sur PlayStation 5

Partager Facebook

Pendant les Game Awards, SQUARE ENIX® et Luminous Productions ont dévoilé le nouveau trailer de FORSPOKEN et annoncé la sortie immédiate d’une démo jouable gratuite* du jeu sur la console PlayStation®5 (PS5™). La démo permet aux joueuses et aux joueurs de découvrir le combat et le parkour magiques de FORSPOKEN avant sa sortie, le 24 janvier 2023.

Le trailer lève le voile sur les effets dévastateurs de la Brume, une force puissante et mystérieuse qui corrompt tout ce qu’elle touche, y compris les Athiens et les Tanntas, ces matriarches autrefois bienveillantes qui règnent désormais sur Athia en sorcières folles et malveillantes.



Dans la démo, les joueuses et les joueurs seront confrontés à la corruption et affronteront de nombreux ennemis. Ils pourront également tester leurs compétences aux combats grâce à un vaste arsenal de magies d’attaque et de soutien qui les préparera au gameplay intense qu’ils retrouveront dans la version complète du jeu le mois prochain.



La démo de FORSPOKEN est disponible en téléchargement sur le PlayStation®Store.



Les joueuses et les joueurs peuvent également découvrir du nouveau gameplay lors d’un stream dédié à FORSPOKEN. Animé par Ella Balinska, le stream contiendra de nouvelles images exclusives et sera diffusé le 9 décembre 2022 à 19 h CET. Pour en savoir plus sur le stream de PlayStation® dédié à FORSPOKEN rendez-vous sur : https://www.youtube.com/@PlayStation



Conçu pour la PS5™, FORSPOKEN tirera parti de toute la puissance de la console et incarnera la philosophie de Luminous Productions en proposant une expérience de jeu inédite alliant technologie de pointe et créativité. FORSPOKEN sera disponible simultanément sur PS5™ et PC (sur STEAM®, Microsoft Store et Epic Games Store) le 24 janvier 2023.