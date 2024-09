The Jackbox Naughty Pack est disponible

Partager Facebook

Un tout nouveau party game réservé aux adultes sur Steam, PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, Epic Games Store, Amazon Fire TV et Apple TV

Vous souhaitez pimenter votre soirée jeux ? The Jackbox Naughty Pack, le tout premier pack de jeux de société pour public averti de Jackbox Games, est désormais disponible !

The Jackbox Naughty Pack est un pack de trois jeux qui ne manquera pas de vous faire rire et peut-être même transpirer un petit peu. Découvrez les secrets les plus inavouables de vos amis dans Fakin’ It All Night Long. Gribouillez ce qui vous passe par la tête dans dans Dirty Drawful. Testez vos talents d’orateur dans une intense partie de Let Me Finish.

The Jackbox Naughty Pack est désormais disponible sur Mac, PC, et Linux via Steam, mais aussi sur PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, Epic Games Store, Amazon Fire TV et Apple TV au prix de 21,69 euros.