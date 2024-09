Les Supers Nanas et Nubia à l’affiche de la saison 3 de MultiVersus le 17 septembre

Partager Facebook

Le trio surpuissant composé de Belle, Rebelle et Bulle arrivera de Townsville pour remettre tous les méchants à leur place. La nouvelle vidéo montre leurs compétences de combat, en tant que personnages de catégorie Assassin, y compris leur capacité unique à faire équipe pour donner des coups de poing, des coups de pied et écraser leurs adversaires ensemble comme une seule machine de destruction. Elles peuvent aussi prendre à tour de rôle la place de leader pour utiliser leurs propres mouvements spéciaux. La vidéo donne aussi un premier aperçu de leurs variantes de personnages les Sales Petits Mecs et Dynamo, disponibles le 17 septembre, ainsi qu’une nouvelle version « Destroyed » de la map de Townsville que les fans de la série reconnaîtront, et qui sortira plus tard dans la saison.

​

​De plus, la Saison 3 ajoutera la nouvelle map L’apparition de Minuit, permettant aux joueurs de se battre dans le décor du cinéma inspiré du film Gremlins (1984).

MultiVersus est disponible en téléchargement gratuit sur les consoles PlayStation 5 et PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC (Steam et Epic Games Store), avec une prise en charge totale du cross-play et de la cross-progression.