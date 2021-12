THE KING OF FIGHTERS XV annonce sa OMEGA édition !

THE KING OF FIGHTERS XV propose 39 personnages, dont le retour de combattants adorés des fans. De plus, ce nouvel opus voit le retour du mode classique 3V3, mais offre également de nombreuses nouvelles fonctionnalités telles que « Shatter Strike », une nouvelle mécanique qui permet aux joueurs de contrer les attaques ennemies. De plus, ils peuvent aussi profiter d’un mode MAX amélioré, et d’un mode MAX (rapide), avec une fonction ruée qui leur permettra de réaliser des combos en appuyant rapidement sur les boutons d’attaque. Toutes ces fonctionnalités, comprenant également des mouvements spéciaux retravaillés, assurent des combats explosifs et excitants pour les nouveaux joueurs comme pour les vétérans de la série.

L’OMEGA Edition contient :