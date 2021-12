Une Pre-Alpha Multijoueur pour Company of Heroes 3 disponible sur Steam !

Partager Facebook

La licence phare de la stratégie en temps réel est de retour, avec des combats spectaculaires et stratégiques tout autour de la Méditerranée. Relic Entertainment™ et SEGA® Europe Ltd. sont impatients d’accueillir les joueurs du monde entier dans la toute nouvelle Pre-Alpha Multijoueur de Company of Heroes™ 3, à quelques mois de la sortie du jeu en 2022. Rendez-vous sur CompanyOfHeroes.com pour rejoindre le programme CoH-Development et télécharger gratuitement la Pre-Alpha Multijoueur dès maintenant !

Cette Pre-Alpha Multijoueur permettra aux joueurs de parcourir quatre cartes italiennes, jouables dans différents modes de jeu dont le Co-op vs AI, le PvP compétitif et l’Escarmouche vs AI. Les va-t-en-guerre bénéficieront également d’un aperçu complet du gameplay stratégique typique de la série comme des nombreuses nouveautés : pause tactique complète en mode escarmouche, blindage latéral des véhicules, verticalité, groupements tactiques et ancienneté sont notamment au programme. Deux factions emblématiques de la série font leur retour, la Wehrmacht et l’US Forces, avec leurs spécificités à même de changer la donne sur le champ de bataille. D’autres factions seront révélées au fil du temps jusqu’au lancement de Company of Heroes 3, qui offrira plus de contenu que jamais.

Depuis l’annonce du jeu et sa Pre-Alpha Preview cet été, les passionnés se regroupent sur la plateforme communautaire CoH-Development pour partager leurs précieux retours. Relic Entertainment est impatient de recueillir le ressenti de sa communauté suite à cette Pre-Alpha Multijoueur, en vue d’offrir la meilleure expérience en ligne possible au lancement de Company of Heroes 3.