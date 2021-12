Clid The Snail arrive sur PC le 15 décembre !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les développeurs indés espagnols de chez Weird Beluga Studio, avec le soutien du PlayStation Talents program, sont heureux de proposer leur jeu sur une autre plateforme, le titre étant initialement sorti sur PlayStation 4 et PlayStation 5 un peu plus tôt dans l’année. Avec cette sortie PC, Weird Beluga Studio explique :

« Le PC est une plateforme très importante pour nous principalement parce que les joueurs PC représentent un panel extrêmement varié. Clid The Snail est un jeu de science-fiction, sombre, bourré d’humour et proposant un gameplay exigeant. C’est pourquoi nous avons hâte que les joueurs PC se plongent dedans » déclare Tomas Manzano, programmeur chez Weird Beluga Studio.

Clid The Snail est un jeu de tir sombre, en vue du dessus, dont la narration tient une place très importante. Les joueurs incarneront l’escargot Clid et devront l’aider, lui ainsi qu’une bande de parias, à vaincre l’épidémie de limaces qui ravagent leur monde.

En plus d’un environnement délicieusement sinistre qui ne demande qu’à être exploré, les joueurs profiteront d’un large éventail d’armes, de mécaniques et d’énigmes qui encourageront votre créativité et qui vous aideront à développer votre stratégie lors des combats.

Clid The Snail sera disponible sur PC via Steam, sur l’Epic Games Store et GOG.