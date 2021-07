The King of Fighters XV : Athena Asamiya rejoint la Team Super Heroine

SNK CORPORATION a le plaisir de dévoiler la bande-annonce d’Athena Asamiya qui complète la Team Super Heroine dans The King of Fighters XV (KOF XV), dont le lancement est prévu pour le premier trimestre de 2022.

Athena Asamiya, Mai Shiranui et Yuri Sakazaki joignent pour la première fois leurs forces afin de former la Team Super Heroine. KOF XV s’inscrit dans la lignée des précédents opus The King of Fighters avec ses iconiques combats par équipes de 3. Les différentes équipes ont chacune leur propre histoire et fin.

Idole pop de son lycée, Athena combat le mal pour apporter la paix dans le monde. Son style est influencé par le Kung Fu chinois et s’article autour des pouvoirs psychiques dont elle est dotée depuis sa naissance. Travailleuse acharnée, elle est polie et sérieuse. Elle fait équipe avec Mai et Yuri, contre toute attente, pour le prochain KOF.

Mai Shiranui est une kunoichi ainsi que l’héritière du style Shiranui des arts ninja. Ses adversaires sont à la merci de ses attaques gracieuses et de sa tenue fascinante. Armée de larges éventails, son style de combat consiste à « voler comme un papillon, piquer comme une abeille ».

Yuri Sakazaki, petite sœur de Ryo Sakazaki, a réussi l’exploit d’apprendre des techniques mortelles en moins d’un an après avoir rejoint le Dojo Kyokugenryu. Génie du combat, elle apporte sa propre touche à l’art martial. Elle rejoint le prochain KOF afin de prouver une fois pour toutes à son frère l’étendue de sa force.