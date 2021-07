Partager Facebook

Satoko et son mari sont liés pour toujours à Hikari, la jeune fille de 14 ans qui a donné naissance à Asato, leur fils adoptif. Aujourd’hui, Asato a 6 ans et la famille vit heureuse à Tokyo. Mais Hikari souhaite reprendre le contact avec la famille, elle va alors provoquer une rencontre…

Sorti avec le label Cannes 2020, True Mothers est un véritable chef d’œuvre. Avec cette œuvre adaptée d’un roman, la réalisatrice japonaise suit l’histoire d’une adoption à travers deux destins : celui d’un couple stérile qui va adopter et celui d’une très jeune mère contrainte par sa famille à abandonner son enfant. La première moitié de ce drame est consacrée au couple adoptant et la deuxième moitié adopte le point de vue de la mère biologique d’Asato. Tandis que les premiers sont tout à la joie de l’adoption, la seconde est en proie à une mélancolie persistante. Evitant le pathos, True Mothers est un film sensible servi par d’excellents comédiens. S’écoulant avec lenteur, le film capte les émotions des protagonistes avec de gros plans sur les visages et prend des allures de documentaire. Qu’est-ce qu’une vraie mère ? Qu’est-ce qu’une bonne mère ? Que ressentent ceux qui ne peuvent pas avoir d’enfant ? Et celles qui sont contraintes d’abandonner la chair de leur chair ? Autant de questions évoquées avec nuances dans ce long-métrage coup de cœur !









True Mothers

Un film de Naomi Kawase

Avec Arata Iura, Hiromi Nagasaku, Aju Makita

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 140 min

Age légal : 16ans

Age suggéré : 16ans

Date de sortie : mercredi 28 juillet 2021