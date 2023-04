WILD HEARTS un nouveau Kemono et un nouveau Karakuri dans la mise à jour du 6 avril

Une toute nouvelle espèce de Kemono rejoint la chasse : le Murakumo, maître du vent. Cette menace vulpine constitue un nouveau défi à relever, tandis que le printemps s’installe à Azuma. Le puissant Murakumo traverse les airs sur des plateformes de cerisier en fleurs et lance de nombreuses attaques menaçantes en manipulant les pétales. La tornade foudroyante de ce monstre-renard risque de faire perdre connaissance aux joueurs si ces derniers s’approchent trop près.

Les joueurs peuvent combattre cette bête grâce à la toupie, un nouveau Karakuri fusionné. Gagnant en vitesse et en force à chaque fois qu’elle rencontre un obstacle, la toupie s’approche inexorablement pour frapper efficacement, voire pour assommer un Kemono. Cette mise à jour comprend également le nouveau système de dépassement de limite, qui permet aux joueurs d’utiliser des orbes spirituels, obtenus lors de chasses réussies, afin d’améliorer leurs armes et armures actuelles.

Plus d’informations sur cette première mise à jour du mois sont disponibles dans le dernier article de blog de WILD HEARTS.

Les joueurs peuvent aussi se préparer à une nouvelle mise à jour de contenu plus tard ce mois-ci, qui introduira un Kemono très instable, le Bec-Sinistre Brume-de-Mort, un nouveau type de quêtes, les Chasses en série, ainsi que d’autres éléments.

WILD HEARTS est disponible dès maintenant sur PlayStation 5, Xbox Series X|S au prix de 79,99 € et sur PC via EA app, Steam et l’Epic Games Store au prix de 69,99 €.