The King of Fighters XV: les précommandes pour la version PC disponibles et un nouveau personnage dévoilé

SNK CORPORATION a le plaisir d’annoncer que les précommandes pour la version PC de The King of Fighters XV, le prochain opus de la légendaire franchise de jeux de combat, sont désormais ouvertes sur Steam, l’Epic Games Store et le Microsoft Store. Suite à l’annonce aux Game Awards, SNK a officiellement dévoilé le prix du jeu et les fans peuvent désormais précommander l’édition standard de The King of Fighters XV au prix de 59,99 €. Le titre sortira sur PC, Xbox et PlayStation le 17 février 2022.

Depuis ses débuts en 1994, la série de jeux de combat KOF fait vibrer le monde entier avec ses personnages passionnants et son gameplay original. Six années ont passé depuis le précédent opus, et KOF XV s’apprête désormais à surpasser tous ses prédécesseurs en termes de graphismes, de systèmes et d’expérience de jeu en ligne !

SNK a également dévoilé Krohnen dans une nouvelle bande-annonce et a annoncé une seconde phase de beta ouverte sur les consoles PlayStation à partir du 17 décembre.

The King Of Fighters XV :

Un total de 39 combattants disponibles dès le lancement

Des personnages incontournables, des héros et des antagonistes revenus d’entre les morts, des nouveaux combattants et plus encore. Le match le plus épique de l’histoire de KOF est sur le point de commencer !

L’histoire de KOF atteint un nouveau sommet

La saga KOF continue suite au précédent jeu dans le Mode Histoire. L’aventure s’annonce explosive !

Le point culminant du système de combat de la série

Héritier du traditionnel système de combat 3v3 de la franchise, KOF XV introduit également la nouvelle mécanique « Shatter Strike », pour une sensation de vitesse sans précédent et des batailles bourrées d’action.

Des combats en ligne fluides

KOF XV utilise le netcode rollback et dispose d’une variété d’options pour permettre aux joueurs de combattre comme ils le souhaitent.

Une tonne de bonus pour les fans

Le titre comprend également une Galerie remplie de vidéos et d’échantillons de voix, une Station DJ rassemblant plus de 300 chansons de la série KOF et plus encore !