Une importante mise à jour pour NHL 22

EA SPORTS a élevé NHL 22 au rang de véritable expérience globale avec l’ajout du contenu de l’IIHF (International Ice Hockey Federation), désormais disponible dans le jeu au sein de la dernière mise à jour. Les joueurs peuvent enfiler leurs patins et faire l’expérience du prestigieux tournoi des championnats du monde juniors et admirez les nouveaux maillots et designs des équipes masculines. Les équipes masculines IIHF et les équipes juniors seront ajoutés dans NHL 22 de différentes manières, avec les fédérations, les logos et les uniformes disponibles dans Ultimate Team et World of Chel, et les effectifs du mode Coup d’Envoi seront mis à jour avec les dernières équipes officielles lorsqu’elles seront annoncées. Les championnats du monde masculins IHF seront jouables au début de l’année 2022.

Pour la première fois, des équipes féminines seront disponibles dans le jeu avec le tournoi IIHF Women’s Teams et les championnats du monde féminins. Les joueurs auront la possibilité de prendre part à cette génération dorée du hockey féminin en jouant avec leurs équipes et leurs joueuses favories. A partir du début de l’année 2022, les joueurs pourront s’élancer sur la glace avec l’icône de l’équipe des USA Hilary Knight ou la capitaine de l’équipe du Canada Marie-Philippe Poulin, parmi d’autres superstars à découvrir. Sean Ramjagsingh, Vice-Président et General Manager d’EA SPORTS, commente: « L’ajout des équipes nationales féminines dans NHL 22 marque une nouvelle étape importante dans l’évolution continue de la franchise et reflète la diversité de nos fans. Nous sommes fiers de mettre en les équipes internationales féminines pour la toute première fois dans NHL 22, ainsi que les étoiles montantes des équipes juniors des championnats du monde. »

NHL 22 a également rajouté un nombre de fonctionnalités attendues depuis longtemps par les fans au sein de sa dernière mise à jour: le partage d’effectif et la migration de contenu dans le mode HUT. Avec le partage d’effectif, les fans peuvent télécharger les effectifs téléchargés par d’autres joueurs au cours de l’année, tandis que la migration de contenu HUT permet aux joueurs de commencer à jouer sur la précédente génération de console et de transférer la valeur de leur équipe HUT et leur progression sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S.

NHL 22 est désormais disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 et Xbox One.