The Last Spell sortira début 2023 sur PC et consoles

Le lancement de cette version 1.0 fait suite au succès immense de l’Accès Anticipé du jeu, qui a rassemblé des centaines de milliers de joueurs et joueuses autour de sa vision radicale de la survie. L’humanité a plus que jamais besoin de vous !

Une nouvelle bande-annonce témoigne des mécaniques de gameplay passionnantes de The Last Spell : toutes les possibilités de jeu offrent un défi exceptionnel qui mettra votre sens de la stratégie à rude épreuve. Défendez la Cité des vagues de monstres impitoyables qui se massent à vos portes pour permettre à un dernier sort crucial d’être jeté. Optimisez votre groupe, développez votre Cité et mettez à profit les maigres ressources et récompenses à votre disposition pour répondre aux nombreuses surprises que ces batailles acharnées vous réservent.

The Last Spell sortira simultanément sur PC, Nintendo Switch et consoles PlayStation au premier trimestre 2023