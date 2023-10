The Nightmare Before Christmas de Tim Burton et Disney arrive dans Rocket League

Pour célébrer le 30ème Anniversaire de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton et Disney, l’événement in-game annuel Haunted Hallows de Rocket League comprendra du contenu sur le thème de Jack Skellington et de la ville d’Halloween ! L’événement Haunted Hallows de cette année proposera de nouveaux défis avec des objets inspirés de la ville d’Halloween, une collection effrayante de nouveau contenu sur la boutique, et deux modes à temps limité (MTL) sur le thème d’Halloween.

Le contenu propre à Haunted Hallows, dont le contenu sur le thème de The Nightmare Before Christmas de Tim Burton et Disney, est le suivant :