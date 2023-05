The Talos Principle 2 sur PC et consoles en 2023

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La suite tant attendue du puzzle-game philosophique culte de 2014. Prévu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X en 2023, The Talos Principle 2 repousse les limites métaphysiques de l’original avec encore plus de puzzles déroutants, des mécaniques inédites, un scénario foisonnant et des tonnes de secrets à découvrir. C’est le monde le plus vaste, bizarre et exigeant construit par la Croteam à ce jour.

Dans un futur lointain, l’humanité est éteinte depuis longtemps : notre culture subsiste par le biais de robots humanoïdes, qui errent dans les restes de notre civilisation. Cette nouvelle quête vous invite à explorer une gigantesque structure mystérieuse : elle vous confrontera à de nouvelles questions existentielles sur la nature du cosmos, l’opposition entre la foi et la raison ou la peur de répéter, encore et encore, les erreurs des êtres humains.

Les puzzles familiers sont de retour dans The Talos Principle 2, en plus de nouvelles mécaniques de gameplay comme le transfert de conscience et la manipulation de la gravité. Plongez dans un scénario complexe aux conclusions nombreuses et surprenantes, qui bourgeonnent au sein d’environnements aussi magnifiques qu’étranges. Une cité au bord du changement de paradigme, une île qui détient les clés du futur… la route s’annonce longue et sinueuse.

The Talos Principle 2 est le projet le plus ambitieux et stimulant de la Croteam à ce jour. Vous pourrez y jouer plus tard dans l’année.