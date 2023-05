F1 2023 : Un premier aperçu du circuit de Las Vegas

Partager Facebook

Découvrez le circuit de Las Vegas sur la chaîne YouTube officielle de Formule 1.

Le studio a conçu le circuit de Las Vegas à partir de zéro en utilisant des milliers de photos de référence et des données photogrammétriques substantielles. La structure du circuit comprend trois lignes droites, une séquence de virage à grande vitesse et une unique section de chicane. Avec des vitesses moyennes comparables à celles de l’Autodromo Nazionale Monza en Italie, le « temple de la vitesse » original, les pilotes pourront frôler les 340 km/h sur ce circuit de 6,12 km de long. Ce circuit aux enjeux considérables constituera un défi unique pour les pilotes qui atteindront leur vitesse maximale sur le Strip de Las Vegas, longeant des monuments, des casinos et des stations balnéaires célèbres dans le monde entier.

Pour célébrer ce circuit emblématique, des objets* sur le thème de Las Vegas, dont une livrée spéciale, un casque, des gants et une casquette, seront disponibles pour une durée limitée pour tous ceux qui précommanderont l’Édition Champions de F1® 23 avant le 31 mai.

F1® 23 sortira sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4, Xbox One et PC via EA App, Epic Games Store et Steam.