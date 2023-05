Explorez la puissance du lien avec Neva, par le studio derrière Gris

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Neva traite du lien puissant qui unit une jeune femme et un magnifique loup, dans un monde en pleine décrépitude. Suite à une rencontre traumatisante avec les forces des ténèbres, Alba se voit liée à un louveteau espiègle et curieux. Ensemble, ils vont vivre une aventure pleine de dangers, de rencontres et de défis. Avec le temps, l’animal va grandir et gagner en maturité. Au fil de leur exploration de cet univers damné, presque éteint, leur relation va également évoluer.

Neva est construit sur les fondations de Gris, le précédent titre de Nomada Studio : plateforme, puzzles et combats contre de monstrueux ennemis sont au programme, tandis que l’interface minimaliste, la direction artistique délicate, l’animation traditionnelle de grande qualité et la musique envoûtante lui confèrent un style et une résonance uniques.