The Wizards – Dark Times: Brotherhood vous propulse dans une expérience VR remasterisée

Wizards – Dark Times : Brotherhood est désormais disponible sur Meta Quest, Steam et Viveport. The Wizards – Dark Times: Brotherhood est une combinaison de deux titres : le remaster de The Wizards: Dark Times, un jeu solo au scénario très riche sorti en 2020, ainsi que cette toute nouvelle mise à jour gratuite, jouable à trois et en coopération. Sur Meta Quest 3, les joueurs pourront profiter d’une expérience visuelle améliorée et exploiter entièrement les capacités de leur nouveau casque.

« Nous sommes ravis que nos apprentis sorciers puissent unir leurs forces dans le cadre d’un jeu en coopération et de s’attaquer à tout ce que Meliora peut leur réserver ! Nous pensons que cette nouvelle fonctionnalité portera l’expérience à un tout autre niveau, en permettant aux joueurs de s’unir, lancer des sorts ensemble et faire face à des défis jamais rencontrés auparavant, » a annoncé Błażej Szaflik, CEO et co-fondateur de Carbon Studio. « Nous sommes impatients d’être témoin des moments incroyables que cette mise à jour va apporter à notre communauté ! »

The Wizards – Dark Times: Brotherhood propose des visuels VR de pointe et le premier mode coop de la franchise. Du tout nouveau contenu est ajouté au jeu acclamé par la critique ainsi que par les fans, permettant une expérience plus immersive et impressionnante que jamais.

La version remasterisée de The Wizards: Dark Times inclut :

Des graphismes magiques, adaptés à toutes les plateformes.

Une mise à niveau visuelle pour Quest 3, introduisant des éclairages dynamiques et de l’anti-aliasing pour des graphismes plus lisses. Cela comprend également des environnements et des ennemis plus détaillés.

De toutes nouvelles interactions pour une expérience de fantasy plus riche. Escaladez des rochers, chevauchez des trolls, faites une course-poursuite en chariot et bien plus encore !

Du gameplay additionnel, incluant des sorts inédits et de nouvelles variantes d’ennemis.

Des contrôles de lancement de sorts optimisés pour plus de maniabilité et de précision.

La mise à jour Brotherhood inclut :

Un mode coopératif : créez une confrérie de trois joueurs et disposez chacun d’un arbre de compétence unique (Feu, Givre ou Tempête).

Embarquez dans une toute nouvelle campagne coop avec des objectifs et défis inédits à travers les terres magiques.