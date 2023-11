Trailer de lancement de Batman: Arkham Trilogy sur Nintendo Switch

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Batman: Arkham Trilogy, la compilation emblématique des jeux vidéo primés de Rocksteady Studios : Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight, pour la première fois disponibles sur Nintendo Switch le 1er décembre 2023. ​

​​

​Le trailer présente des moments forts de gameplay sur Nintendo Switch, des trois titres acclamés, ainsi qu’un premier aperçu du nouveau costume de Batman inspiré du film à succès de Warner Bros. Pictures, The Batman, qui sera disponible exclusivement dans Batman: Arkham Knight sur Nintendo Switch au lancement (1er décembre) et disponible dans Batman: Arkham Knight sur PlayStation 4, Xbox One et PC à partir du 15 décembre.

Développé pour la Nintendo Switch par Turn Me Up Games, Batman: Arkham Trilogy comprend Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City et Batman: Arkham Knight et inclura tous les contenus téléchargeables (DLC) précédemment publiés des trois titres. Les joueurs peuvent précommander Batman: Arkham Trilogy dès maintenant.