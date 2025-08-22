There is No Game s’offre un spin-off nommé Crushed In Time

Partager Facebook

Annoncé à la gamescom, Crushed in Time est un spin-off du jeu There is No Game vendu à plus d’un million d’exemplaires : il propose un nouveau mystère-méta mettant en scène les personnages adorables du titre original, Sherlock Holmes et le Dr Watson, dans leur quête pour retrouver un personnage disparu de leur tout nouveau jeu vidéo. Voyagez à travers le temps et visitez les différentes étapes de la production du jeu pour résoudre le mystère. Cette nouvelle aventure, pleine de fantaisie et de réflexion, d’effets visuels psychédéliques et de puzzles originaux façon point-and-click offre un gameplay toujours plus fun et accessible à un large public.

Crushed in Time sortira en 2026 sur PC : ajoutez-le dès maintenant à votre Liste de Souhaits sur Steam