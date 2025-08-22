Hyper Light Breaker surprend avec une importante mise à jour de l’accès anticipé

Partager Facebook

Dans une bande-annonce dévoilée lors du Future Games Show à la Gamescom, Arc Games et Heart Machine ont surpris les joueurs avec une mise à jour majeure gratuite, intitulée « Double Down », pour le roguelike en monde ouvert coopératif Hyper Light Breaker, actuellement en accès anticipé sur Steam. Depuis sa sortie en accès anticipé en janvier dernier, le jeu n’a cessé de s’améliorer et de s’étendre grâce aux retours des joueurs. La mise à jour, disponible dès maintenant, fait évoluer l’aventure Hyper Light comme jamais auparavant, avec plein de nouveau contenu et d’améliorations à découvrir.

Pour célébrer ce lancement, Hyper Light Breaker sera en promotion à -30 % du 20 août au 1er septembre. De plus, afin d’offrir aux joueurs l’expérience Hyper Light complète, le « Pack Hyper Light », incluant Hyper Light Breaker et Hyper Light Drifter à prix réduit, est disponible pour une durée limitée sur Steam.

La mise à jour majeure Double Down agrandit et améliore Hyper Light Breaker avec le nouveau contenu :

Nouvelle Couronne (Boss) – « Bersia et Vesia » (les Jumeaux) : Préparez-vous à affronter deux fois plus d’ennuis avec le premier duo mortel d’Hyper Light Breaker, Bersia et Vesia – plus connus sous le nom des « Jumeaux » dans le Foisonnement. Les joueurs devront les affronter simultanément et choisir lequel des deux terrasser en premier… mais même après la défaite de l’un, le combat sera loin d’être terminé !

Nouveau Breaker (Personnage jouable) – « Gravenheart » : Un nouveau Breaker, Gravenheart, a rejoint Pherus Bit et son équipe de Breakers ! Originaire de la Forteresse éboulée, Gravenheart se spécialise dans un rôle de tank au combat, contrairement aux autres Breakers.

Nouveaux points d’intérêt, dont les « Sky Labs » : Prenez de la hauteur et explorez le Foisonnement d’une toute nouvelle manière avec les Sky Labs, une série d’îles flottantes survolant le Foisonnement ! Les joueurs les plus observateurs les avaient peut-être déjà repérées, mais avec la mise à jour Double Down, il est désormais possible d’y accéder officiellement et de découvrir tout ce qu’elles ont à offrir. Les Sky Labs continueront d’évoluer durant la période de l’accès anticipé d’Hyper Light Breaker, avec pour objectif d’être finalisés pour la sortie en version 1.0. D’autres points d’intérêt ont également été ajoutés dans cette mise à jour.

Nouveau système de difficulté, baptisé « Glitch » : Pour ceux qui parviennent à terminer leur première partie dans le Foisonnement, de nouveaux défis vous attendent avec le système Glitch ! Ce système de difficulté façon New Game Plus offre aux joueurs en quête du défi ultime la possibilité d’activer des modificateurs, comme augmenter les dégâts des ennemis, pour rendre leur prochaine run encore plus mortelle. Plus la difficulté globale est élevée, plus le défi et les récompenses sont grands. Ce système évoluera pendant l’accès anticipé et sera finalisé pour le lancement de la version 1.0.

Maître des soupes (Comptoir à ramen) : Collectez des ingrédients lors d’une run et dépensez-les au comptoir à ramen pour obtenir un bonus temporaire valable pour la prochaine.

Cette mise à jour introduit également un nouveau système de quêtes permettant aux joueurs d’accomplir une série de missions pour obtenir des récompenses, un nouveau blaster (arme à distance) — le tout premier lance-grenades du jeu appelé « Lance-explosifs » —, de nouveaux ennemis, des mods, des machines d’amélioration d’équipement et des obélisques dispersés dans le Foisonnement, ainsi que des améliorations de confort de jeu.