TikTok face à un test grandeur nature aux États-Unis après sa migration vers Oracle

La plateforme chinoise doit gérer simultanément des pannes d’infrastructure, une perte de confiance des créateurs et une concurrence opportuniste, dans un contexte politique et technologique sous haute surveillance.

La plateforme TikTok traverse une zone de fortes turbulences sur le marché américain. À peine le transfert des opérations locales finalisé au profit d’Oracle, le réseau social s’est retrouvé confronté à une succession de dysfonctionnements techniques, aggravés par une tempête hivernale majeure ayant touché l’un de ses centres de données stratégiques. Bien que l’entreprise affirme avoir rétabli un fonctionnement normal, ces incidents ravivent les interrogations sur la fiabilité et la résilience de TikTok aux États-Unis.

Une transition vers Oracle marquée par des défaillances en chaîne

Les premières difficultés émergent dès le lundi 26 janvier 2026. TikTok alerte alors ses utilisateurs américains sur une « panne d’infrastructure significative ». Rapidement, les témoignages se multiplient : impossibilité de publier, ralentissements persistants, pertes apparentes de vues, de likes ou de revenus pour les créateurs. Si l’entreprise assure que ces anomalies relèvent principalement d’erreurs d’affichage dues à la saturation des serveurs, la remise en état complète des services s’étale sur plusieurs jours.

Officiellement, TikTok insiste sur le fait que l’engagement réel n’a pas été affecté. Toutefois, dans un contexte de migration technologique sensible, ces perturbations ont contribué à nourrir un climat de défiance parmi les utilisateurs et les créateurs de contenus.

Désinstallations en forte hausse et concurrence à l’affût

Les conséquences ne se sont pas fait attendre. Selon les données publiées par Sensor Tower, le nombre de désinstallations de TikTok aux États-Unis a bondi de plus de 150 % en l’espace de cinq jours, comparé à la moyenne du trimestre précédent. Une hémorragie numérique qui profite directement à des plateformes concurrentes, à l’image d’UpScrolled, promptes à séduire les utilisateurs en quête de stabilité et de visibilité.

Cette érosion de la base d’utilisateurs ne s’explique pas uniquement par des problèmes techniques. Elle s’inscrit dans un contexte plus large, où la confiance envers la plateforme semble mise à rude épreuve.

Accusations de censure et crispations autour des contenus sensibles

Parallèlement aux pannes, TikTok fait face à des accusations de restrictions éditoriales. Plusieurs créateurs américains affirment avoir rencontré des obstacles à la publication ou à la consultation de vidéos portant sur des sujets jugés sensibles, notamment les opérations des agents de l’ICE ou le décès d’Alex Pretti. Un reportage du Guardian souligne que ces limitations, perçues comme une forme de censure, ont amplifié le mécontentement au sein de la communauté.

TikTok réfute toute volonté délibérée de restreindre ces contenus, mais ces soupçons contribuent à fragiliser son image dans un environnement déjà marqué par une surveillance politique accrue.

Une reprise fragile et une confiance à reconquérir

Si la plateforme assure aujourd’hui être pleinement opérationnelle et a présenté ses excuses à ses utilisateurs américains — invoquant des « désagréments temporaires » et remerciant la communauté pour sa patience —, l’épisode laisse des traces. Entre pannes techniques, transition infrastructurelle délicate et polémiques sur la modération, TikTok devra redoubler d’efforts pour restaurer durablement la confiance de ses utilisateurs aux États-Unis.

Dans un marché ultra-concurrentiel, où la fidélité numérique se révèle de plus en plus volatile, ces turbulences pourraient peser lourd sur la capacité de TikTok à consolider sa position outre-Atlantique.