La bataille s’intensifie avec la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Préparez-vous alors que la bataille s’intensifie avec une quantité incroyable de contenu gratuit et premium, à partir du lancement de la saison 2 de Call of Duty: Black Ops 7 et de Call of Duty: Warzone, le jeudi 5 février à 18h00 (heure de Paris) sur toutes les plateformes.

Frappes de la Guilde : Alden Dorne déchaîne l’enfer sur Avalon dans un dernier effort pour éradiquer les équipes du JSOC. Des attaques surprises peuvent se produire partout dans Avalon, transformant un site en une zone cauchemardesque, garantissant ainsi que chaque match soit unique. Ces zones présentent une difficulté accrue et un boss à vaincre pour obtenir des récompenses de haut niveau.



Nouveau trajet de compétences et nouvelles capacités : la saison 2 introduit le trajet de compétences Œil de Faucon, axée sur la précision, les dégâts critiques et l’efficacité des armes. À la mi-saison, les joueurs pourront débloquer deux nouvelles capacités, Protocole sentinelle et Brûle-sang, qui ajouteront de puissantes options de soutien et de déplacement à l’équipements des opérateurs en fin de partie.



Glitches (mi-saison) : après avoir vaincu un boss, un Glitch apparaîtra : une expérience mystérieuse, répétable et hors carte où vous et jusqu’à trois autres joueurs devrez survivre à six vagues et vaincre le boss Glitch pour acquérir des compétences Cauchemar.

Cartes Multijoueur : le répertoire de cartes Multijoueur s’enrichit d’une vaste sélection de nouveautés et de classiques qui font leur retour. Les cartes disponibles dès le lancement incluent Torment, Sake, Nexus et la version remasterisée de Slums, tandis que la mi-saison verra l’arrivée de Torque, Cliff Town (une version revisitée de Yemen), Mission: Peak, ainsi que le retour de Grind et Firing Range.



Modes Multijoueur : une large gamme de modes sera disponible tout au long de la saison, avec notamment le retour de modes populaires tels que Dernier Rempart et Surrégime. Les ajouts en cours de saison comprennent des modes à durée limitée tels que Chance Confirmée, Moshpit Coeurs Solitaires et Escarmouche à Trois, tandis que Gauntlet et Infecté feront leur apparition à la mi-saison.



Jeu classé Black Ops 7 : le jeu classé fait son retour en tant qu’expérience compétitive ultime pour Black Ops 7, avec les mêmes règles, modes, cartes et restrictions d’équipement que la CDL. Remportez 3 matchs de placement pour obtenir un rang de départ, puis gagnez du SR (Skill Rating) après les matchs pour progresser dans les rangs. Débloquez des récompenses de jeu classé telles que des apparences de rang, des camouflages de rang, des plans d’armes et bien plus encore en grimpant dans les rangs et en accumulant des victoires. Les fonctionnalités d’intégrité compétitive garantissent des matchs équitables et compétitifs.



Nouveaux événements Multijoueur et nouvelle série de points : participez à des événements axés sur le multijoueur offrant de nouveaux plans d’armes, avec un événement spécial axé sur les camouflages permettant aux joueurs de gagner plusieurs camouflages pour toutes les classes d’armes. À la mi-saison, gagnez la série de points Lockshot, un pistolet intelligent qui verrouille et élimine plusieurs cibles à la fois.

Nouvelle carte Survie : Mars : la quatrième carte Survie plonge les joueurs dans un ancien temple enfoui sous les sables de la planète rouge. Affrontez des vagues incessantes où les joueurs font face à l’aboutissement de la quête principale d’Astra Malorum, accédez à des machines utiles, dont une avec un potentiel d’arme merveilleuse, et progressez vers les manches les plus avancées pour gagner des récompenses uniques.



Modes Zombies : Malédiction – Survie et Zone de Départ : deux nouveaux modes Zombies font leur apparition dès le lancement, chacun testant vos compétences de survie de différentes manières. Malédiction – Survie met les joueurs au défi sur toutes les cartes Survie avec un pistolet de départ, un HUD limité et un système de points inspiré de BO3, tandis que Zone de Départ piège les équipes dans l’entrée d’une carte scellée où l’endurance et l’habileté sont les clés pour débloquer des récompenses.



Carte à manches et nouveau GobbleGum en mi-saison : l’histoire s’intensifie en milieu de saison. Après Astra Malorum, l’équipage est conduit vers une nouvelle cartes Zombies à manches : Jonction Paradoxale. Découvrez aussi une nouvelle série de points et le nouveau GobbleGum Turncoat, qui permet aux zombies à proximité de se battre à votre place



Évènements Zombies : attendez-vous à plusieurs évènements axés sur le Zombies, notamment Mars Survival et les évènement de classement Dead Ops Arcade, qui récompensent les joueurs en fonction de leur meilleure manche atteinte (Survie) et de leur meilleur score (DOA 4). Affrontez-vous pour gagner des camouflages universels, des plans d’armes et d’autres récompenses, avec un évènement spécial axé sur les camouflages qui permet d’obtenir plusieurs camouflages pour toutes les armes !

Rafraîchissement Hivernal de Rebirth Island : la saison 2 débute sur une Rebirth Island recouverte de neige, désormais sous le contrôle de la Guilde. De nouvelles structures, dont le point d’intérêt Turbine, ainsi que des modifications du terrain et de la disposition liées à l’expansion des opérations des factions, redessinent les itinéraires familiers et introduisent de nouvelles zones de combat ciblées à travers l’île.



Caractéristiques de gameplay sur Rebirth Island : les mises à jour saisonnières du gameplay ajoutent de nouvelles mécaniques à Rebirth Island, notamment des empreintes visibles dans la neige épaisse, des événements d’infiltration dynamiques tels que des explosions de gaz, un cercle de gaz dans la tempête de neige, des plans d’armes classiques cachés à travers la carte, une série d’éliminations Écran de Fumée et des itinéraires de véhicules améliorés qui permettent des rotations plus rapides et un jeu plus agressif.



Modes, Playlists et Parties classées : Resurgence : la saison 2 propose une gamme complète de modes Call of Duty: Warzone à Verdansk, Haven’s Hollow et Rebirth Island, y compris le lancement des Parties classées en Resurgence. Affrontez-vous en trios à Haven’s Hollow selon un ensemble de règles améliorées inspirées de la CDL pour gravir les échelons des divisions et gagner des récompenses exclusives.



Modes à durée limitée et expériences compétitives : plusieurs modes à durée limitée feront leur apparition tout au long de la saison, notamment Résurgence Chargée, Résurgence Rushée, Résurgence Extrême et une version bêta spéciale d’Épreuve de Fer. Ces modes accélèrent le rythme, augmentent le nombre de joueurs ou introduisent des règles compétitives à enjeux élevés conçues pour tester les compétences, la prise de décision et la capacité d’adaptation.



Atouts, séries d’éliminations et systèmes saisonniers : la saison 2 renouvelle le système d’avantages avec de nouvelles options pour l’emplacement 1 dès le lancement, ainsi que de nouvelles séries d’éliminations. En milieu de saison, une toute nouvelle expérience Battle Royale fera son apparition, ainsi que la carte Avalon dans Call of Duty: Warzone.

Sept nouvelles armes : un mini-arsenal arrive tout au long de la saison 2, comprenant le fusil d’assaut EGRT-17, le pistolet-mitrailleur REV-46 et l’arme de mêlée H311-SAW dans le Passe de Combat, ainsi que la spéciale GDL Havoc, le fusil à pompe SG-12, le fusil de précision Swordfish A1 et le fusil d’assaut Voyak KT-3. Vous pourrez également gagner de nouveaux accessoires, notamment la conversion Razor 9 mm Wildfire, la barre transversale d’assaut A.R.C. M1 et bien d’autres encore.



Nouveaux événements et récompenses : accumulez des récompenses dans le cadre de nouveaux événements, notamment de nouveaux défis hebdomadaires, des défis généraux et des événements axés sur un mode particulier. Ne manquez pas l’événement Escalation Directive qui vous permettra de gagner plusieurs camouflages d’armes ! Parmi les autres récompenses, vous trouverez des camouflages animés pour le mode classé, des objets cosmétiques et bien plus encore.



Passe de Combat et Black Cell : la saison 2 propose un tout nouveau Passe de Combat, avec de nouveaux plans d’armes, apparences d’opérateurs, cartes de visite, coups de grâce, emotes et bien plus encore, répartis entre les niveaux gratuits et premium. Obtenez le Black Cell pour bénéficier de récompenses supplémentaires, notamment l’opérateur exclusif « Phantom » et son apparence d’opérateur « Eclipse ».



Défis hebdomadaires : relevez les défis hebdomadaires tout au long de la saison pour débloquer de nouveaux objets d’équipement, des accessoires, des camouflages et de l’XP.



Nouvelles offres de la boutique : accédez à de nouvelles apparences Ultra, du contenu réactif et des plans d’armes Virtuose dans plusieurs nouveaux packs disponibles dans la boutique, notamment le pack Traqueur : Shadow Strike comprenant le plan d’arme « Faucheuse Nocturne » pour le nouveau fusil d’assaut EGRT-17 de la saison 2.